К 2024 году 70% всех взаимодействий граждан и организаций с государственными органами и учреждениями в Новосибирской области должны осуществляться в цифровом виде. Такие данные прозвучали в ходе оперативного совещания по вопросам цифровизации государственных и муниципальных услуг, прошедшего под председательством губернатора области Андрея Травникова 12 августа.

Важное направление цифровизации – установка суперсервисов, которые помогут быстро проходить бюрократические процедуры на разных стадиях жизненных и деловых ситуаций. «Очень важно быстро перейти на новые, передовые технологии и предоставление услуг в электронном виде – быстрее, проще, удобнее для всех. Автоматические суперсервисы позволят нам, с одной стороны, сократить трудозатраты и решить проблему кадрового дефицита специалистов, с другой стороны, уйти от субъективизма – услуга предоставляется абсолютно объективно, без участия человека», – подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона особо обратил внимание на внедрение проактивных услуг: «Это полностью укладывается в новую концепцию МФЦ, когда власть, по сути дела, защищает интересы гражданина, своевременно напоминая и предоставляя услуги, которые ему необходимы». В качестве примеров оказания проактивных услуг Андрей Травников отметил предоставление информации новосибирским аграриям, необходимой для оформления мер государственной поддержки, а также уведомление молодых родителей о получении государственной поддержки в связи с рождением ребенка.

«Новый суперсервис «Рождение ребенка» поможет избавить жителей Новосибирской области от 60 бумажных документов и сэкономит 12 часов времени», — рассказал на совещании руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Показательный пример оказания услуг для бизнеса полностью в электронном виде, без необходимости посещения органа власти, – это предоставление господдержки сельхозтоваропроизводителям. «В этом году был внедрен механизм подписания соглашений электронной подписью. Около 90% документов фермерами были подписаны именно таким способом, без необходимости посещения Минсельхоза, а уже в 2020 году фермеры начнут получать проактивные уведомления с персональным предложением по господдержке», — отметил Анатолий Дюбанов.

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