Специалисты московского агентства Digital Guru проанализировали аккаунты глав российских городов в социальных сетях.

Исследование проходило в мае текущего года и охватывало руководителей 50 российских городов. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Digital Guru. Топ-20 по количеству постов в социальных сетях, включая аккаунты в Facebook, ВКонтакте и Instagram, возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, опубликовавший за период проверки 193 записи. В топ вошли несколько градоначальников из Сибири: на пятом месте мэр Иркутска Дмитрий Бердников (103 поста), на шестом глава Новокузнецка Сергей Кузнецов (100 постов), на девятом – мэр Новосибирска Анатолий Локоть (57 постов). Также в первой «двадцатке» главы Кемерова и Красноярска Илья Середюк и Сергей Еремин.

Глава Новосибирска Анатолий Локоть также вошел в первую «десятку» мэров, чьи посты вызывают самую оживленную реакцию пользователей Facebook, при этом не только позитивную, но и негативную. Индекс позитивной реакции на публикации новосибирского градоначальника составил 4,24, а индекс негативной реакции – 0,90. Что касается Instagram, единственным сибирским мэром-«инстаграмщиком», попавшим в топ-10, оказалась глава Омска Оксана Фадина. «Фадина вступает в диалог с гражданами, отвечает на их вопросы, однако на большую часть комментариев отвечают представители администрации», — отмечают авторы исследования.

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