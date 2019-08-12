Предвыборную кампанию в горсовет Новосибирска разбавляют жалобы от штабов и избирателей. Заявления пришли не только в окружной избирком, но и в полицию.

На сегодняшний день окружная избирательная комиссия Калининского района получила три заявления на нарушение предвыборных правил со стороны штабов кандидатов. Одну из жалоб рассматривает полиция.

Как рассказали корреспонденту «Континента Сибирь» в избирательной комиссии Калининского района, одна из претензий касалась распространения предвыборных материалов выдвиженца от КПРФ недалеко от здания, в котором расположен избирком. Она не была удовлетворена. Заявителем выступили представители штаба кандидата от партии «Родина».

Частично была удовлетворена жалоба «Родины» по поводу незаконного размещения агитации (сам материал кандидата КПРФ оказался незаконным).

Третье заявление избирком принял от избирателя: в газете КПРФ «Народный депутат» было размещено фото депутата Госдумы Веры Ганзи. По закону в агитационных материалах допускается использовать лишь изображения самого кандидата. Избирком согласился с обоснованностью претензий.

Штаб КПРФ обратился с жалобой на действия представителей «Родины». Они обвинили конкурентов в привлечении к агитации несовершеннолетних. Это заявление рассматривает полиция.

Напомним, что 8 сентября пройдут довыборы в Совет депутатов Новосибирска по 12 округу в Калининском районе. Территорию представлял Дмитрий Прибаловец, член фракции «Единая Россия». Он умер 25 февраля 2019-го.К борьбе за мандат избирательная комиссия допустила пять кандидатов. КПРФ выдвигает первого секретаря райкома партии в Калининском районе Новосибирска Алексея Манохина. «Родина» — директора ООО «Академ-Развитие», бывшего заместителя руководителя предприятия «Электрон» Игоря Рытикова. «Единая Россия» — Павла Чернышева, заместителя директора по общим вопросам ООО «Сады Гиганта» и помощника владельца этой компании, депутата областного заксобрания, возглавляющего местную «Гражданскую платформу», Александра Манцурова. От ЛДПР на довыборы собирается идти помощник депутата горсовета Новосибирска Анастасия Жаркова, от «Справедливой России» — пенсионер Владислав Серебренников.

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