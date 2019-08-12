Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 12 августа на оперативном совещании регионального правительства поручил министерству природных ресурсов и экологии области совместно с главным управлением (ГУ) МЧС подготовить предложения по корректировке системы пожарного реагирования на территории Новосибирской области.

Поводом для поручения стало возгорание поблизости от деревни Новоалександровка в Мошковском районе. Пожар произошел 8 августа, его площадь составила 64 га, он был ликвидирован вечером 11 августа. Андрей Травников призвал участников совещания не повторять печальный опыт регионов-соседей Новосибирской области (Красноярский край, Иркутская область).

«Я считаю, что наша система выявления пожаров и прохождения информации сработала неудовлетворительно. Давайте мы не будем повторять печальный опыт наших соседей, у которых горит уже миллион гектаров леса потому, что кто-то в свое время считал, что нет угрозы населенным пунктам, что труднодоступная местность, и что тушить не нужно. Поручаю министерству экологии провести с ГУ МЧС детальный разбор по выявлению пожаров и направить на мое имя служебную записку с предложениями о корректировке, чтобы руководители узнавали про пожары не от губернатора, а мне оперативно докладывали», — сказал Андрей Травников.

По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, с начала пожароопасного сезона в регионе произошли 310 лесных пожаров на территории в 1,7 тыс. га.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что управление ведомственной охраны министерства транспорта РФ потребовало банкротства работающего в Красноярском крае аэропорта «Шушенское», обслуживающего воздушные судна авиационной охраны лесов.

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