Вертолет санитарной авиации Ми-8 приступил к работе в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его задачей является оперативное оказание медицинской помощи отдаленным районам региона. Об этом 12 августа сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на оперативном совещании регионального правительства.

«Вылеты вертолета санитарной авиации начались в Новосибирской области 9 августа – это позволит максимально оперативно оказывать медицинскую помощь на территории региона, — отметил Константин Хальзов. — Мы курируем эту деятельность. За прошедшие дни было совершено 6 вылетов».

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что 9 августа бригада врачей скорой помощи во главе с анестезиологом-реаниматологом на вертолете провела эвакуацию пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением кровообращения из трех райцентров Новосибирской области: Маслянино, Черепаново и Ордынское. В субботу и воскресенье экипаж вывез несколько пациентов из Чулыма и Ордынского.

Эвакуация пациентов происходила следующим образом: бригада врачей, получив информацию о местонахождении пациента, немедленно вылетала в район – вертолет садился на заранее выбранной площадке, после чего команда на санитарной авиации, со специальным оборудованием, позволяющем дистанционно отслеживать основные физические показатели человека, забирала пациента из центральной районной больницы и на вертолете доставляла в Новосибирск.

В полете за состоянием пациента следили анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. Ожидающий на лётной площадке реанимобиль с бригадой врачей в считанные минуты забирал пациента и со специальными звуковыми и световыми сигналами доставлял пациента в государственную Новосибирскую областную клиническую больницу.

Напомним, что 6 июня Константин Хальзов сообщил о прибытии в Новосибирскую область нового санитарного вертолета Ми-8, который сможет ежедневно госпитализировать жителей районов в основные медицинские учреждения региона.

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