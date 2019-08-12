В Омске рекультивируют свалку ТКО с миллионом тонн отходов

Главное управление контрактной системы Омской области объявило тендер по выбору подрядчика для разработки проекта рекультивации закрытой свалки ТКО в районе Северно-Восточного кладбища. Начальная цена контракта составляет 14,5 млн рублей.

Объявление о проведении тендера опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок. В соответствии с условиями конкурса, подрядчику предстоит провести инженерно-геологические изыскания в районе полигона ТКО, в том числе проверить почву и отходы на возможное радиоактивное заражение, разработать комплекс мер по консервации земель с учетом минимизации воздействия отходов на окружающую среду.

В документах тендера отмечается, что свалка ТКО в районе СНТ «Ромашка» и Северо-Восточного кладбища в Центральном округе площадью 35,8 га было открыто в 1976 году. В 1986 году полигон был закрыт, за это время на его территории было размещено около миллиона тонн твердых коммунальных отходов. Собственником свалки являются власти Омска. Дата окончания подачи заявок на тендер – 3 сентября текущего года.

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