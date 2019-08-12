На строительство новой арены в Омске будет выделено 10 млрд рублей, из которых 5 млрд – средства федерального бюджета, а другая половина –вложения компании «Газпром». Как пояснил журналистам в ходе пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Омской области Вадим Марыгин, начало строительства арены запланировано на второй квартал 2020 года.

«Намеченная работа — не реконструкция старого здания, а возведение нового комплекса на том же месте. Именно поэтому в первую очередь будет проведён демонтаж сооружения. Новая арена будет больше и по площади, и по высоте: запланировано возведение пяти этажей», — пояснил Вадим Марыгин. По его словам, для обеспечения бесперебойного снабжения энергоресурсами нового ледового дворца, энергопотребление которого возрастет в 2 – 2,5 раза, сети по энергоснабжению будут увеличены с 3 до 7 мегаватт. «Мощность теплоснабжения увеличится в два раза за счет переподключения с сетей ООО «Малая генерация» к сетям АО «Омск РТС». Объем потребления воды так же возрастет в 2 раза. Завершение строительства запланировано на июль 2022 года и приурочено к Молодежному чемпионату мира по хоккею», — пояснил Вадим Марыгин.

Напомним, о предстоящем сносе ледового дворца «Арена-Омск» и строительстве вместо него нового спортсооружения стало известно весной 2019 года. Ранее из-за трещин в несущих балках «Арены-Омск» эксперты признали ее аварийной, а хоккейный клуб «Авангард», тренировавшийся и игравший там, переехал из Омска в подмосковную Балашиху. Кроме намерения вернуть «ястребов», омские власти рассчитывают, что в новом дворце пройдет часть матчей Молодежного чемпионата мира – 2023, на состязания которого также претендует Новосибирск. Пока предполагается, что основные матчи МЧМ-2023 все же пройдут в Новосибирске.

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