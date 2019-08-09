«Новосибирский квартал» поздравляет с Днем строителя

Заместитель генерального директора компании «Новосибирский квартал» Юлия Завьялова поздравила коллег с профессиональным праздником.

Дорогие друзья и коллеги!

Примите мои самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем строителя.

Есть известная поговорка «Мой дом — моя крепость». И возвести стены этой крепости, зоны комфорта и безопасности, доверено строителям и всем тем, кто связан с этой отраслью. Мы не просто создаем квадратные метры, наша работа — это надежное жилье, уютные и комфортные офисы, современные объекты социальной сферы и производства, масштабные комплексы и шедевры архитектуры. То, из чего складывается городской облик, критерии, по которым его оценивают жители и гости. Какие бы экономические трудности ни сотрясали фундамент нашей профессии, стройка идет, не останавливаясь, в том числе и в Новосибирске. Только за первое полугодие 2019-го в нашем городе возведены сотни жилых домов, до конца года планируется ввести в эксплуатацию новые жилые здания, школы и детские сады. Строители Новосибирска каждый год подтверждают лидирующие позиции среди регионов Сибири, решая новые, все более сложные, амбициозные и масштабные задачи.

Новосибирским строителям есть чем гордиться. Сегодня город украшают одни из лучших зданий и сооружений страны, что неоднократно было признано экспертами.

Отличительными чертами сибирских строителей всегда были профессиональная солидарность и отсутствие страха перед сложностями, готовность через преграды идти к намеченной цели. Отдельную благодарность в этот праздник адресую ветеранам строительной отрасли, создавшим базу для современных компаний и передающим по наследству секреты профессионального мастерства. Желаю строителям в этот праздник крепких стен и хороших подрядов, пусть в возводимых вами зданиях воплотятся ваши мечты. Пусть сами здания поднимаются выше, а цены на стройматериалы снижаются. Успехов в осуществлении планов и в покорении новых профессиональных высот!

С уважением, заместитель генерального директора компании «Новосибирский квартал» Юлия Завьялова.

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