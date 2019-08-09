Омский музей Егора Летова откроется в трехкомнатной квартире

В Омске появится музей Егора Летова. Инициативу поддержали родственники музыканта и поэта, а также общественники. Планируется, что музей будет размещен в квартире, где был прописан Летов – трехкомнатной квартире в панельном доме на улице Петра Осьминина.

Как сообщили в пресс-службе поддержавшего идею создания музея Общероссийского народного фронта (ОНФ), музей будет создан на базе трехкомнатной квартиры на улице Петра Осьминина, 5 в Чкаловском поселке Омска. В этом панельном доме 1965 года постройки Егор Летов был прописан, здесь же располагалась штаб-квартира студии «ГрОб-Records», в которой были записаны практически все альбомы «Гражданской обороны», проекта «Коммунизм», сольные пластинки Егора, Янки Дягилевой, Черного Лукича.

Инициаторами создания музея выступили Фонд Егора Летова «Сияние», наследники лидера «Гражданской обороны», друзья музыканта и группа омских активистов. Квартира принадлежала отцу музыканта, Федору Летову, ушедшему из жизни в мае 2018 года. Как уточнили в ОНФ, наследником квартиры является брат Егора Сергей, уже заявлявший о готовности уступить право собственности фонду «Сияние» по обычной рыночной цене для жилья подобной категории. По данным агентств недвижимости, стоимость трехкомнатной квартиры в этом доме сейчас составляет 1,7 млн рублей. После юридических формальностей по выкупу недвижимости, средства на который фонд планирует собрать краудфандингом, и согласования с собственниками остальных квартир в доме на Осьминина, бывшую квартиру Летова планируют перевести объект в нежилой фонд.

После этого инициаторы создания музея хотят провести предпроектные, проектные и строительные работы по обустройству отдельного входа в музей. Следующий этап – привлечение музейных специалистов к восстановлению студии, созданию проекта пространства остальных помещений музея и организации его работы. В будущем представители фонда «Сияние» планируют добиться включения музея в перечень культурно-значимых и туристических объектов Омска, минимизировать или освободить музей от платежей за коммунальные услуги, электричество, налога на имущество.

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