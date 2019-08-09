Новосибирский авиационный завод им. Чкалова («НАЗ им. Чкалова») находится в активной фазе переговоров с предприятиями о возможности привлечения нового производства. Первые итоги переговоров появятся до конца 2019 года. Об этом 8 августа на пресс-конференции журналистам сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

«Завод имени Чкалова успешно подходит к завершению исполнения госконтракта по строительству авиационной техники и сейчас находится в активной фазе переговоров с предприятиями, с госкорпорациями о возможности привлечения нового производства», — рассказал Андрей Гончаров, добавив, что, в частности, речь может идти о ремонте самолетов Су-34, которые ранее выпускал «НАЗ им. Чкалова».

«Думаю, что до конца 2019 года по переговорам появится какая-то конкретика. Мы постоянно находимся на связи с руководством предприятия и будем оперативно реагировать на любые проблемы, потому что для экономики Новосибирской области завод имени Чкалова – знаковое предприятие», — подчеркнул Андрей Гончаров.

Напомним, что в мае в ряде СМИ появилась не подтвержденная информация о возможном переносе производства Су-34 с новосибирского завода на авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Журналисты не исключали перспективы полного закрытия завода имени Чкалова. В 2017 году рабочий коллектив предприятия составлял около 7 тыс. человек, и планировалось сократить еще 10% работников. Кроме сборки Су-34 завод также принимает участие в проекте Sukhoi Superjet 100, собирая отсеки фюзеляжа, горизонтального и вертикального оперения воздушного судна.

21 мая стало известно, что 21 мая руководство Новосибирской области встречалось с прибывшими на завод имени Чкалова топ-менеджерами холдинга «Сухой», в который входит новосибирское предприятие. В ходе переговоров, как ожидается, могло быть принято компромиссное решение, которое позволит сохранить новосибирское производство.

22 мая «Континент Сибирь» сообщил, что информация о переносе производства истребителей-бомбардировщиков Су-34 с Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова в Комсомольск-на-Амуре не соответствует действительности.

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