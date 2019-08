Сегодня в кино можно смотреть не только художественные и документальные фильмы, но и концерты, музейные шоу, театральные постановки. Музыкальная афиша новосибирского центра культуры и отдыха «Победа» имеет все шансы порадовать меломанов. Здесь и модная французская электроника Justice, и легендарный Роджер Уотерс из Pink Floyd, и бушующая с симфоническим оркестром Metallica, и триумфальное возвращение Милен Фармер. «Континент Сибирь» рассказывает о ближайших музыкальных премьерах.

IRIS: A Space Opera by Justice

На излете августа, 29 числа, состоится сеанс фильма-концерта группы Justice, созданный специально для кинотеатров. Iris: A Space Opera by Justice — адаптированная версия нового шоу Woman Worldwide, который считается одним из выдающихся электронных концертов и гарантирует экстраординарный аудиовизуальный опыт. Кстати, этот музыкальный релиз в текущем году взял приз «Грэмми» как лучший танцевальный/электронный альбом. Еще один бонус — возможность заглянуть за кулисы необычного шоу. Особо чувствительных зрителей создатели фильма предупреждают: будьте внимательны, фильм содержит кадры интенсивного мерцания.

Roger Waters: Us+Them

Чуть позже, 2 октября, у зрителей появится прекрасная возможность почтить вниманием живую классику рока. Роджер Уотерс, один из основателей, идейный вдохновитель и автор песен знаменитой группы Pink Floyd, представляет новый проект — фильм-концерт Roger Waters US+THEM. Шоу записано в Амстердаме в рамках тура US+THEM, который посмотрели более 2 миллионов человек по всему миру. В плей-листе все культовые хиты с любимых альбомов Pink Floyd и композиции с последнего альбома Уотерса Is This The Life We Really Want? Режиссером фильма-концерта стал знаменитый Шон Эванс, создавший киноверсию The Wall 2016 года.

Metallica & San Francisco Symphony: S&M²

Неделей позже, 9 октября, состоится событие, на которое стоит обратить внимание и поклонникам рока, и ценителям классики. Впрочем, и сама Metallica уже давно вошла в классический пантеон, не говоря уж о Симфоническом оркестре Сан-Франциско. Меломанов ждет совместное шоу двух легендарных коллективов, где прозвучат и старые добрые хиты, и новые песни Metallica. Двадцать лет назад состоялся знаменитый концерт рокеров с симфоническим оркестром, выпущенный позже альбом был отмечен премией «Грэмми». Теперь две музыкальные стихии вновь сольются воедино на открытии грандиозного стадиона Chase Center в Сан-Франциско. Кино позволяет нам стать участниками головокружительного шоу мирового масштаба, не выезжая из родного города.

Милен Фармер 2019 — в кино

После шестилетнего перерыва французская певица, композитор, актриса, сценарист и поэтесса Милен Фармер, которую прозвали французской Мадонной, триумфально возвращается на сцену. Серия концертов в самом большом зале Европы, знаменитом парижском La Defense Arena, стала очередным великолепным шоу Милен Фармер, полным утонченной чувственной музыки, зрелищных находок, отточенных текстов, взглядов и жестов. В программу вошли популярные песни прошлых лет и песни из нового альбома Désobéissance. Единственный сеанс состоится 7 ноября: в красный день календаря зрители смогут убедиться, что огненно-рыжая королева французской эстрады по-прежнему на высоте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АННА ОГОРОДНИКОВА, программный директор по событийному кино Центра культуры и отдыха «Победа»:

— Кино было и остается универсальным видом искусства. Вобрав в себя лучшие достижения литературы, театра, музыки и новые технологии начала XX века, кинематограф быстро завладел сердцами и умами. Сто лет спустя десятая, безымянная и самая демократичная муза кинематографа отдает долги старшим сестрам, щедро даря зрителям возможность прикоснуться к сокровищам мировой культуры. Мы с радостью включаем в репертуар «Победы» прямые трансляции и записи спектаклей лучших российских и мировых музыкальных и драматических театров. Вместе с создателями фильмов-выставок отправляемся в путешествия по музейным залам, рассматривая в деталях шедевры мастеров разных эпох от Леонардо до Хокни. Регулярно показываем фильмы-концерты исполнителей разных жанров и направлений, от великих оперных теноров до рок-звезд.

Добавьте к этому еще и кинофестивали, документальные фильмы разной тематики, встречи с ведущими режиссерами, актерами, кинокритиками, журналистами и писателями в лекционном и дискуссионном форматах, а также наши выставочные проекты и концерты живой музыки. Расширять кругозор, чувствовать себя частью мирового культурного пространства, переживать неповторимые эмоции — все это сегодня возможно. Конечно, благодаря тому, что в Новосибирске есть удивительная, любознательная, чуткая, открытая всему новому аудитория.

