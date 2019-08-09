Оператор связи «МегаФон» опубликовал финансовые итоги второго квартала и анонсировал масштабное обновление розничной сети. Всего оператор в ближайшие несколько лет вложит до 2 млрд рублей в модернизацию салонов продаж в городах-миллионниках. По словам директора по стратегии и развитию бизнеса компании Александра Соболева, будет обновлено до тысячи салонов.

Александр Соболев отметил, что речь идет не об открытии новых точек, а об обновлении формата тех, которые уже работают. «Мы хотим поменять процесс работы розничной сети и сделать ее более релевантной нашим цифровым клиентам и тем самым существенно улучшить нашу позицию в монобрендовой рознице», — подчеркнул он.

Для этого оператор планирует, в частности, использовать собственную аналитику на основе больших данных для формирования ассортимента и графика работы продавцов, а также выбора более удачных локаций расположения магазинов. Кроме того, оператор анонсирует цифровые решения в салонах связи, персонализации предложений также на основе big data и упрощение процедуры подключения сим-карт.

Пилотные проекты по обновлению точек продаж «МегаФона» уже работают в Москве других крупных городах. В следующем году, по оценке оператора, их число будет доведено до нескольких сотен. По оценке «МегаФона», в «пилотных» точках нового формата уже произошел прирост трафика на 20%, а выручка выросла на 30-40%. Настолько же выросли продажи гаджетов и аксессуаров.

Сегодня в сети «МегаФона» работает больше 4 тысяч собственных розничных салонов. Из них Новосибирской области расположен 41 салон, самый крупный из которых находится на площади Калинина.

Согласно финансовому отчету «МегаФона», его выручка за второй квартал выросла на 4,5%, до 85,6 млрд рублей. Сервисная выручка увеличилась на 3,3%, до 78,8 млрд рублей за счет доходов от передачи данных и цифровых услуг.

Операционная прибыль (OIBDA, операционный доход до вычета амортизационных расходов) составила 33,8 млрд рублей, увеличившись за год на 4,7%. С учетом влияния новых стандартов МСФО OIBDA увеличилась на 20,6%, до 38,9 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 39,4% по старым правилам учета или 45,4% с учетом новых правил МСФО.

Капитальные издержки составили во втором квартале 16,4 млрд рублей, что на 1,2% больше, чем год назад.

Число абонентов оператора по итогам квартала увеличилось за год на 0,1% и достигло 77,6 млн человек. Самый быстрый рост среди услуг показала передача данных, где число пользователей выросло за год на 6,9%, до 34,4 млн человек.

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