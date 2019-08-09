Председатель Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» МАЙИС МАМЕДОВ накануне Дня строителя рассказал «Континенту Сибирь» о ситуации в отрасли после вступления в силу закона о проектном финансировании жилищного строительства, о проблемах и способах их решения в Новосибирской области.

Региональный деловой клуб строителей был основан в 2004 году. В состав Ассоциации входят не только застройщики Новосибирска, но и генеральные подрядчики, предприятия стройиндустрии, а также Сибирский банк Сбербанка РФ. Расширенные заседания клуба проходят на регулярной основе и собирают не только представителей строительного сектора, но и руководителей областной, городской власти, а также различных федеральных ведомств и учреждений.

— Майис Пирвердиевич, наша встреча состоялась накануне профессионального праздника — Дня строителя. Давайте начнем с общей ситуации в строительной отрасли. Какие, на ваш взгляд, главные события стоит отметить?

— Главное, что произошло в строительной отрасли, — это новый закон о переходе застройщиков на эскроу-счета, вступивший в силу с 1 июля. Он изменил правила игры на строительном рынке на 180 градусов. Это важное событие года не только для строительной отрасли, но и для банковской сферы, которой предстоит выстраивать новые взаимоотношения с застройщиками. Конечно, сейчас наша главная задача — работая по новому закону, не потерять те навыки, тот задел, который сегодня есть в строительном сообществе.

По мнению экспертов отрасли, которое я разделяю, в результате реализации закона с рынка уйдет часть строительных организаций. Эксперты называют разные цифры по России — от 40% до 60%. Я не берусь предсказывать, как будут обстоять дела в Новосибирской области, но то, что расстановка сил на региональном строительном рынке изменится, это очевидно. Уйдут прежде всего те организации, которые не смогут дальше оформлять кредиты на строительство жилья, организации, у которых нет залога, нет большого опыта.

Если говорить о ситуации в строительной отрасли в целом, то я бы остановился на двух аспектах. Благодаря привлечению бюджетных средств на территории Новосибирской области в 2018 году осуществлен ввод в эксплуатацию 36 объектов капитального строительства социальной инфраструктуры. За последние пять лет в Новосибирске ввели в эксплуатацию 29 новых детских садов и девять школ. В 2018 году введены в эксплуатацию две школы и две пристройки. Одна из них — на жилом массиве «Весенний» в Первомайском районе — является самой большой по количеству учащихся в городе (1250 мест).

Благодаря труду строителей в Новосибирской области реализованы крупные инфраструктурные проекты

В этом году в области возводится много социальных объектов — школы, детские сады, спортивные объекты и учреждения здравоохранения. Выделено больше средств из федерального и областного бюджетов. На сегодняшний день продолжается строительство школ в Ленинском, Кировском, Октябрьском районах. В 2019 году социальная инфраструктура города пополнится еще семью детскими дошкольными учреждениями, а в 2020 году — планируется построить еще 13 дошкольных учреждений. В целом с привлечением бюджетных средств всех уровней в Новосибирской области в 2019 году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 56 объектов социальной инфраструктуры: 19 объектов образования, 32 объекта здравоохранения, а также пять объектов культуры и спорта.

В ближайшие два года планируется завершить строительство шести зданий школ. Это требует от нас высокой ответственности.

— С чем это связано?

— С активностью правительства Новосибирской области. С реализацией национальных проектов, семь из которых имеют отношение к строительной отрасли.

— А какой второй аспект вы выделяете?

— Второй аспект — внимание федерального центра к развитию инфраструктурных проектов. Этот аспект нельзя рассматривать в отрыве от увеличения доходной части бюджета. Сегодня бюджет позволяет строить и развиваться.

— Но при этом нельзя сказать, что строительная отрасль находится в отличном состоянии?

— Конечно, есть проблемы, которые требуют решения. Например, низкая стоимость строительных работ. Ценообразование сегодня уже никуда не годится. За последние 8–10 лет ситуация в стране изменилась колоссальным образом, выросли цены на стройматериалы, транспорт и горючее. Ценообразование осталось на таком же уровне. Это, естественно, может отразиться на качестве строительства, качестве материалов и так далее.

Сегодня бюджеты всех уровней готовы финансировать строительство социальной инфраструктуры, выделять средства для расселения людей из ветхого и аварийного жилья. И тут встает другой вопрос: кто сможет эти проекты реализовать, кто сможет освоить выделенные деньги? У нас серьезных строительных организаций — раз-два и обчелся.

Но даже перед сильными компаниями сегодня стоит задача с наименьшими потерями перестроиться на новые рельсы проектного финансирования. Я не знаю, какие это рельсы — длина, ширина, — но мы должны на них перейти. Чтобы получить все правоустанавливающие документы, теперь нам как предприятию строительной отрасли необходимо иметь огромное количество специалистов для этих целей. Думаю, компаниям придется увеличить штат, как минимум на 10–15%.

Все издержки — расширение штата, экспертиза, банковские кредиты — отразятся на себестоимости продукции. Цена квадратного метра, естественно, будет расти.

— Возвращаясь к социальным объектам: вы сказали, что у подрядчиков цены остались на уровне 10-летней давности. Это связано с 44–ФЗ?

— Когда принимался этот закон, цель была правильная. В бюджете не было средств, нужно было экономить. Но как показывает практика, на торгах выставляют самую низкую цену дилетанты. Они и выигрывают. У них ничего в кармане нет, кроме авторучки. А потом дилетанты ищут на рынке кого-нибудь, кто может построить за такие деньги. Находят такого же дилетанта, который начинает строить, а как только деньги закончились, объект бросают. В итоге бюджет теряет большие деньги, потому что теперь в достройку объекта потребуется вложить еще столько же. Эта проблема сегодня остро стоит перед строительным сообществом. Законы у нас, к сожалению, пишутся половинчато. Одну сторону продумываем, а вторую нет. Например, когда в Германии проходят торги, то с аукциона сразу удаляются участники, которые предлагают цену, за которую реально нельзя построить качественно.

Теперь ситуация изменилась. Если не модернизировать производства, не использовать новые технологии, новую технику, не привлекать квалифицированных специалистов, развития отрасли не будет. Вот сегодня этот вопрос встал очень остро. Нельзя работать, чтобы только сводить концы с концами, лишь бы объект сдать. Эту ситуацию необходимо изменить. Это, кстати, касается не только строительной отрасли, но и других отраслей тоже.

— А как решить такую проблему?

— А здесь и должно быть новое ценообразование.

— Кто его будет устанавливать?

— Это прерогатива федерального центра. По подсчетам экспертов, себестоимость работ должна увеличиться как минимум на 25–30%. Это нужно не для того, чтобы зарабатывать, а хотя бы объекты сдавать качественные. А объекты, это мой сугубо профессиональный взгляд, если мы строим, мы должны построить на века. Строительное сообщество согласно с губернатором Новосибирской области, который дал поручение, чтобы все детские сады и школы строили исключительно из качественных материалов. Мы не настолько богаты, чтобы каждый год делать ремонт здания.

— За последние несколько лет в Новосибирске появились новые интересные объекты в сфере строительства. Но в то же время появились объекты, за которые городу должно быть стыдно. Ваша Ассоциация как-то может повлиять на застройщиков, которые портят внешний вид Новосибирска?

— Повлиять мы можем только собственным примером, построив красивые дома и микрорайоны. Если мы называем Новосибирск столицей Сибири, он и должен выглядеть по-столичному. И хорошо, что есть понимание и у власти, и у нас, строителей, что везде должно быть красиво. Мы же видим, как строится весь цивилизованный мир.

— На ваш взгляд, у чиновников реально нет такого механизма?

— Да, на самом деле нет механизма. Как рассказывал один мой товарищ из Австрии, крыша личного дома (по их законам) должна гармонировать с окружающими зданиями. И это четко прописано в законе.

В нашем случае не надо ругать того, кто плохо построил, а показать, что построено хорошо. У любого человека есть амбиции, он все равно будет стремиться сделать лучше и инвестора ориентировать на то, чтобы построить красивые дома.

— Пример Тюмени показывает, что можно строить на окраинах города очень красивые спальные микрорайоны экономкласса. Что мешает этому в Новосибирске?

— Этот этап, когда строились микрорайоны с дешевым жильем, мы тоже должны были пройти, чтобы потом сказать: «Да, мы были дикарями». После распада Советского Союза все правила игры поменяли. Нужно было строить жилье, и его строили. И люди покупали в этих домах квартиры. Сегодня покупатель совершенно другой, он разборчивый.

Теперь выбирают даже не квартиру, а образ жизни. Если это молодая семья, она хочет, чтобы рядом обязательно были детский сад и школа, коммерческая инфраструктура: магазины, кафе, бытовые услуги. Это просто даже не обсуждается. Старшее поколение выбирает дома с уютными зелеными дворами, чтобы можно было гулять, чтобы чувствовать себя комфортно и в безопасности. Но для этого должно было пройти время, должны были появиться новые красивые дома, которые стали примером для других застройщиков, как надо строить.

— Региональный деловой клуб строителей реализует совместные проекты с городом?

— Конечно. Не так давно прошло заседание у министра строительства области, на котором присутствовали заместитель мэра по строительству, главные архитекторы города и области, главный художник города, ректоры профильных вузов, застройщики. Обсуждали, как поменять облик нашего города в преддверии молодежного чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2023 году. Мы пришли к единому мнению о создании рабочей группы под руководством главного архитектора области Александра Авсейкова, которая разработает так называемую «гостевую дорожную карту». Для этого необходимо обозначить основные проблемные места и начать совместно менять город в лучшую сторону.

— В этом году Региональному деловому клубу строителей исполняется 15 лет. Что для вас означает эта дата?

— Самое главное — в течение этих лет наша организация была действующей и деятельной. Все острые отраслевые вопросы активно обсуждаем, ищем решение. Мы не митингуем. Мы говорим: есть вопрос, и есть решение. И власть нас слышит. И в том, что область в лидерах по вводу квадратных метров, думаю, есть заслуга Регионального делового клуба строителей. В составе Правления Ассоциации как руководители организаций-застройщиков, так и руководители СРО и банковской сферы (Игорь Безматерных).

— У Ассоциации никогда не было какого-либо противостояния с органами власти?

— В нашу Ассоциацию входят организации — лидеры строительного комплекса, определяющие и воплощающие на деле стратегию развития отрасли. В общей сложности их более 300. И прежде, чем что-то выносить на обсуждение правительства области, Законодательного собрания, мы проводим большую подготовительную работу. Можно поставить вопрос ребром, но будет ли это эффективно? Мы предлагаем решение, и власть нас всегда поддерживает. Губернатор, председатель Законодательного собрания области, мэр Новосибирска принимают участие в наших заседаниях. И мы всегда находим общий язык.

Самые яркие примеры — это предлагаемые Ассоциацией меры государственной поддержки строительной отрасли, обсуждение и решение вопросов ценообразования и внедрения новых технологий. Предложения, сформулированные профессиональным сообществом, приобретают большое значение, поскольку способствуют выработке совместных решений, направленных на дальнейшее развитие строительного комплекса города Новосибирска и Новосибирской области.

— Майис Пирвердиевич, что бы вы хотели пожелать коллегам в их профессиональный праздник?

— Я от всей души поздравляю всех с наступающим праздником — Днем строителя-созидателя! И прежде всего, конечно, ветеранов строительной отрасли. Мы гордимся вами! Сегодня поколение строителей, достойно продолжая начатое вами дело, имеет возможность опереться на заложенный вами фундамент. Ваши профессионализм, опыт, ответственность, добросовестное отношение к делу — это те качества, на которые надо равняться современным строителям.

Наша профессия одна из самых мирных и созидательных. Благодаря труду строителей в Новосибирской области реализованы крупные инфраструктурные проекты. Мы возводим комфортное жилье и современные социальные объекты. Уверен, что профессиональная компетентность, бесценный опыт, подлинная преданность делу и безграничная любовь к родному городу, родной Новосибирской области будут и дальше способствовать развитию и конкурентоспособности региона. Желаю всем нам стабильности, терпения и оптимизма!

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.