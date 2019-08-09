«Островский» на Писарева — глобальное пространство для жизни и отдыха, созданное группой компаний «Сибмонтажспецстрой» в Центральном районе Новосибирска. Жилой комплекс буквально увлекает своими решениями. Кто-то найдет здесь вдохновение в характерной архитектуре фасадов и гармоничном сочетании цветов и материалов. Другие отметят строгие и изысканные интерьеры холлов. А третьи с воодушевлением оценят причудливые формы беседок, изящные элементы благоустройства и просторы внутреннего двора.

Комфортная территория для жизни

Важным преимуществом «Островского» можно считать его расположение. Дом находится в центральной части Новосибирска и вместе с тем не примыкает вплотную к магистралям и шумным транспортным развязкам — он немного удален от основной городской суеты и перегруженных локаций. Это позволяет сохранить особую атмосферу комплекса, но при этом оставаться в курсе главных городских событий, жить в активном ритме.

Тихая и благоустроенная территория ЖК полностью огорожена. Грамотно и уютно здесь организованы площадки для детского досуга и игр, спортивно-оздоровительных занятий и мероприятий. Каждый житель может найти комфортное местечко для отдыха — разместиться около освежающего фонтана, посидеть под навесами и перголами, пройтись по пешеходным дорожкам, пообщаться с соседями и друзьями.

Совершая моцион по тропинкам вдоль дома, наслаждаешься цветущими клумбами, кронами деревьев и аккуратными газонами. Они не только радуют глаз, но и окутывают территорию приятным ненавязчивым ароматом. Прогуливаться здесь на фоне застроенного «каменного» мегаполиса — одно удовольствие!

Привычная концепция «двор без машин» реализована здесь таким образом, что автомобили остаются в стороне от внутреннего пространства. Благодаря этому решению отсутствует ощущение загазованности и заставленной площадки. Территория безопасна и позволяет совершать регулярные длительные прогулки на свежем воздухе с ребятишками, колясками — целыми семьями.

Наземная парковочная зона включает в себя более 90 мест, а одноуровневая подземная автостоянка объединяет две секции жилого комплекса. При этом посетители и владельцы коммерческих и офисных площадей пользуются отдельной парковкой, что экономит время на поиск свободного парковочного «кармана» и ликвидирует споры между жильцами.

Выходя за территорию комплекса, можно высоко оценить сформировавшуюся вокруг инфраструктуру: в непосредственной близости находится станция метро «Маршала Покрышкина», позволяющая быстро добраться до нужной точки без пробок. Также в пешей доступности располагаются крупный торгово-развлекательный центр «Галерея Новосибирск» и парк «Березовая роща».

До Центрального рынка и главной улицы города — Красного проспекта — меньше одного километра. Что касается шаговой доступности, рядом расположены спортклуб SOCCER ARENA с бассейном, поликлиника, пять школ и семь детских садов, множество магазинов и салонов красоты — все самое необходимое для современного человека. Неподалеку от дома, в 600 метрах — Ипподромская магистраль, являющаяся одной из главных транспортных артерий города и связывающая несколько районов.

Внешние и внутренние решения

Говоря о технологиях строительства, важно подчеркнуть, что «Островский» — это не только красивые, но и надежные теплые дома. Объекты выполнены по технологии монолитного железобетонного каркаса с кирпичным заполнением, с кирпичными межквартирными и межкомнатными перегородками.

Благодаря грамотным внутренним планировкам от 32 до 92 кв. м квартиры в ЖК подходят даже под самые взыскательные запросы покупателей. За удобство и комфорт здесь отвечают индивидуальные кладовые, застекленные балконы и лоджии, бесшумные скоростные лифты.

В доме имеется подземная автостоянка с охраной, спуститься на которую можно также на лифте. Это очень удобно, особенно зимой, ведь добраться до своего автомобиля теперь можно не выходя на улицу! Автостоянка отапливаемая, поэтому владелец сможет сэкономить бензин и время на прогрев.

В самом комплексе продумана система безопасности: организовано видеонаблюдение по периметру огороженного двора, имеется пост охраны. Посторонние не смогут проникнуть на территорию без приглашения, поскольку для них действует ограничение доступа.

Что касается внешнего вида, изюминка «Островского» — простота и рациональность. Два основных цвета (персиковый и цвет слоновой кости) переплетаются между собой и формируют законченный геометрический рисунок. Вертикальные акценты в виде остекленных лоджий и балконов придают фасадам динамику. Первый этаж здания отделан керамогранитом, респектабельно выглядят и места общего пользования. Все это подчеркивает лаконичность и эстетику дома, который возводится очень оперативно — до трех этажей в месяц!

Покупка жилья в ЖК «Островский» — это безопасно

Приобрести объект в ЖК «Островский» можно быстро и безопасно. Взаимодействие производится с большинством крупных банков по ипотечному кредитованию. Для удобства клиентов электронная регистрация сделки происходит непосредственно из отдела продаж застройщика, что дает ощущение дополнительной защищенности. Собственники заключают договор долевого участия с соблюдением всех норм и требований 214–ФЗ.

ЖК «Островский» — это доступно и удобно. Выбирайте комфортное жилье в центре города с особой атмосферой!

ЖК «Островский»,

http://жк-островский.онлайн

отдел продаж:

ул. Романова, 55, 2-й этаж

e-mail: nsmss@mail.ru

тел.: 8 (383) 209–28–44,

8 983–120–70–07

Проектная декларация на сайте http://жк-островский.онлайн, застройщик ООО «Даурия»

acostrovskiy.online

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