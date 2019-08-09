Открылась онлайн-регистрация участников международного форума «Техномпром-2019», который пройдет в Новосибирске в сентябре.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в регионе в седьмой раз. Ключевой темой мероприятия станет «Наука новой эры: технологии и трансформации».

Деловая программа форума рассчитана на 3 дня и будет включать в себя несколько десятков мероприятий по таким направлениям, как технологическая политика, наука и технологии, лидерство и партнерство, территории роста, финансовые модели, инновации в медицине и образовании. «На площади 7,2 тыс. кв. м будут представлены как крупные государственные корпорации, так и научно-исследовательские и образовательные учреждения, а также малые предприятия», — уточнили в облправительстве.

Участниками «Технопрома – 2018» стали около 8 тыс. человек, включая представителей зарубежных стран. В этом году организаторы форума предложили упрощенную систему онлайн-регистрации. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму, размещенную на сайте «Технопром-2019». При заполнении заявки необходимо выбрать соответствующую категорию. Дополнительную информацию о мероприятии, ответы на все интересующие вопросы о порядке прохождения регистрации, месте проведения и времени работы, трансфере, а также деловой и культурной программе можно получить по телефону «горячей линии» 8 (800) 333-54-63 (звонок по России бесплатный), время работы с 5:00 до 18:00 мск. Кроме того, связаться с организаторами форума и выставки можно по e-mail: info@forumtechnoprom.com.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.