Власти Красноярского края пообещали до конца года достроить большинство домов проблемного ЖК «Квадро». Утверждается, что несмотря на арест счетов застройщика, средства на проведение работ есть, и все необходимые договоры заключены. Однако эксперты напоминают, что в регионе есть примеры, когда долгострои не были закончены даже после аналогичного вмешательства администрации.

Три дома проблемного красноярского жилого комплекса «Квадро» будут введены в эксплуатацию до конца текущего года, еще один — в 2020 году. В краевом министерстве строительства заявили, что возведение зданий уже возобновлено благодаря вмешательству краевых и городских властей, а также службы строительного надзора и жилищного контроля.

Утверждается, что застройщик имеет достаточно резервов для сдачи объектов. Все необходимые договоры заключены и оплачены, материалы завезены на стройплощадку. В ноябре начнется установка лифтов. До наступления зимы должен быть завершен тепловой контур и подключены коммуникации.

«Никаких экстренных мероприятий здесь не прогнозируется. У застройщика достаточно резервов для завершения работы, все подрядчики подтвердили, что договоры заключены и оплачены. Работы продолжаются, количество рабочих будет наращиваться», — прокомментировал заместитель министра строительства края Евгений Ганчуков.

По словам руководителя проекта «СУ-208» Александра Мельникова, сейчас на стройке работают 65 человек, ведутся монолитные работы. «Вышли каменщики и электрики, сантехники, со следующей недели выходят вентиляционщики, также начнется монтаж кровли. Договоры есть, все техусловия ресурсовиками выданы», — добавил он.

Напомним, что жилой комплекс «Квадро» состоит из четырех 25-этажных жилых домов. Первоначально сдать их планировалось в 2018 году, однако в дальнейшем работы приостановились. В конце минувшей зимы объекты внесены в список проблемных. По данным профильного сервиса sibdom.ru, степень готовности четырех сооружений оценивается от 40% до 70%.

В июле нынешнего года полиция обвинила связанных с проектом застройщиков «Спецстрой», «Ситистрой», «Сибинвест» и «Строительное управление 208» в мошенничестве и обмане дольщиков. Арестовано имущество компаний на сумму 1 млрд рублей. Как утверждалось, одна из компаний заключила более 1 тыс. договоров уступки права требования на сумму более 1 млрд рублей, а кроме того, путем взаимозачетов с подрядными организациями уступлено объектов на сумму более 2 млрд рублей. У руководства строительных фирм прошли обыски и изъята вся бухгалтерская документация.

Председатель правления Красноярской региональной организации участников долевого строительства «Реформа» Евгения Хрипля скептически относится к перспективам достройки объекта. «Мы можем вспомнить примеры жилых комплексов «Ярослав», «Нойланд» или «Ленинградец», где власти также обещали обеспечить достройку. Но проблема ни в одном случае решена не была. Где-то стройка совсем остановилась, где-то движется минимально, а где-то дольщикам приходится финансировать работу самим. Пока не вижу причин, почему с «Квадро» может сложиться иначе. Средств нет не только из-за ареста счетов — на самом деле проблемы с финансированием возникли давно. Власти пытаются решить проблему административным давлением на застройщика, но без средств это вряд ли сработает. Единственное, в чем этот метод может быть эффективен — снизить затраты на подключение к сетям и тем самым немного сбалансировать бюджет проекта. Но скорее всего, этого окажется недостаточно. Зачем же властям потребовалось давать обещание о скорой достройке? Единственная гипотеза: за последнее время слишком много стройплощадок одномоментно стали проблемными, а заявление о достройке каких-то из них позволят, так сказать, «размазать» социальное недовольство по времени», — предполагает Евгения Хрипля.

Вице-спикер Законодательного собрания, член комитета по строительству и ЖКХ Алексей Кулеш в свою очередь напомнил, что в регионе есть примеры разрешения проблем строительных объектов после вмешательства краевых властей, назвав один дом в Красноярске и один в Железногорске. «Хотя, конечно, проблемных объектов в крае немало, и далеко не всем можно помочь административными мерами. Трудно сказать, относится ли «Квадро» к их числу. Однако большую надежду мы возлагаем на новый закон о поддержке строительной отрасли, который принят сейчас в первом чтении, а окончательно принят он должен быть осенью. Документ предусматривает преференции для строительных компаний, которые берутся за достройку проблемных объектов. Есть основания надеяться, что после этого ситуация в крае постепенно нормализуется», — отметил парламентарий.

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