ФАС, прокуратура и Росфинмониторинг обнаружили при строительстве дороги в Краснообске под Новосибирском признаки легализации полученных преступным путем средств и картельного сговора с использованием схемы «таран».

Поводом для расследования новосибирского УФАС обстоятельств тендера на строительство автомобильной дороги в микрорайоне № 7 в Краснообске стало обращение прокуроров. Как сообщили специалисты надзорного ведомства, Росфинмониторинг проверял информацию о предполагаемой легализации денежных средств, полученных преступным путем. Учредитель новосибирской строительной компании вывозила за границу более $55 тыс. Изучая дело, эксперты Росфинмониторинга вышли на возможный картельный сговор с участием трех аффилированных компаний: двух «СтройСити» и «Сибстроя», зарегистрированных по одному юридическому адресу в Новосибирске. Кроме того, по данным УФАС, компании «имеют тесные хозяйственные связи, выраженные в предоставлении друг другу займов».

В ходе расследования антимонопольщики выяснили, что все три компании участвовали в тендерах, в том числе по выбору подрядчика на строительство дороги в Краснообске летом 2016 года. Контракт на сумму около 6,5 млн рублей тогда получило ООО «Сибстрой». По информации УФАС, в аукционе прияли участие четыре компании. По версии антимонопольщиков, три компании – два «СтройСити» и «Сибстрой»- в конкурентной борьбе использовали схему «таран». Ее цель – заставить добросовестных участников аукциона, введенных в заблуждение резким снижением цены, отказаться от конкурентной борьбы и дать возможность одному из участников сговора заключить контракт по максимально возможной цене.

В руководстве компаний вину не признали. «ООО «СтройСити» не имело опыта участия в торгах, в связи с чем директору общества не было известно, что описываемые в определении события могут быть квалифицированы как схема «таран» а также «картельный сговор», — говорится в материалах решения Новосибирского УФАС России. В итоге антимонопольщики признали «Сибстрой» нарушившим закон о конкуренции с привлечением к административной ответственности, всем трем компаниям выдано предписание о прекращении нарушений закона с требованием предоставить в ведомство дополнительные документы для дальнейшего расследования.

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