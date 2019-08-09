В Красноярске может появиться «Цифровая долина». Создание технопарка, объединяющего ИТ-компании, инициировало региональное правительство. Эксперты напоминают, что прежние проекты технопарков и «долин» не показали высокой эффективности, а при реализации инициатив сфере высоких технологий могут проявиться новые трудности.

Правительство Красноярского края инициировало запуск нового проекта «Цифровая долина». Инициатива была представлена на встрече регионального министра цифрового развития Николая Распопина с представителями бизнеса и отраслевых ведомств. «Сегодня мы приступили к обсуждению возможного создания цифровой долины в Красноярске — проекта, который при воплощении его в жизнь может стать одним из самых грандиозных по своим масштабам в регионе, а также дать существенный толчок развитию цифровой экосистемы города и края», — отметил министр.

Проект подразумевает объединение в Красноярске в единый кластер ряда высокотехнологичных зданий и сооружений в один кластер, ядром которого может стать технопарк площадью 19 тыс. кв. метров. Предполагается также использовать «цифровое наследие Зимней универсиады-2019», ресурсный потенциал Красноярского научного центра и института космических и информационных технологий СФУ.

«Строительство красноярской цифровой долины будет способствовать созданию необходимых для ИТ-разработок ресурсов: обеспечению комфортных помещений, формированию научной и ресурсной базы, наращиванию вычислительных мощностей, уменьшению сроков проектирования, разработки и вывода новых продуктов на рынок», — поясняют в министерстве цифрового развития.

Бывший многолетний депутат регионального Законодательного собрания (1994–2016 гг.) и экс-председатель краевого Совета народных депутатов (1990–1991 гг.) Всеволод Севастьянов напомнил, что в регионе не раз возникали проекты создания технопарков и «долин», но о большом успехе этого формата объединения бизнеса говорить нельзя. «У нас планировалась алюминиевая долина, которая должна была строиться вокруг «РУСАЛа», но из-за известных проблем компании на международном уровне проект теперь находится в подвешенном состоянии. После подписанных соглашений на Петербургском экономическом форуме заговорили и о минусинской долине, но понимания, что это такое, пока ни у кого нет. Идеи технопарков на разных площадках за последнее десятилетие возникали нередко, однако похвастаться особой эффективностью они не могут. По моему личному мнению, причина здесь в том, что идея технопарка принципиально должна отличаться от идеи бизнес-инкубатора. Это должны быть просто представители малого и среднего бизнеса, собранные на одной площадке по воле региональной власти. Механизм будет работать, если технопарк будет организовывать крупная компания, собирающая предпринимателей для организации производства под свои нужды. Но крупный бизнес большого желания заниматься этим не показывает. А когда речь идет о сфере ИТ, то таких больших компаний в регионе нет в принципе. Как вариант, можно было бы привлечь филиал какой-то крупной компании, но и здесь есть свои нюансы. Например, многие площадки, где могут быть размещены технопарки, как-то связаны с Минобороны с соответствующими ограничениями, а IT — это такая сфера, где развито международное сотрудничество», — рассуждает Всеволод Севастьянов.

Президент общественной организации малого предпринимательства «Сибирь без границ» Валерий Маланин считает, что технопарк как форма поддержки бизнеса может приносить положительные результаты. Однако в нынешних условиях установился неблагоприятный экономический климат для МСБ, и появление цифровой долины вряд ли исправит ситуацию. «Есть положительные примеры работы технопарков, и в Томске, и в Казахстане, не говоря уже о Москве. Правда, в Красноярске такие структуры какого-то успеха добиться не смогли, хотя неоднократно заявлялись. Но надо понимать, что политика по отношению к малому бизнесу сейчас во многом репрессивная, количество игроков планомерно сокращается, и остановить эту тенденцию, если МСБ действительно нужен, — более приоритетная задача, чем отдельные технопарки. Не говоря о том, что для IT-компаний вопрос площадей как раз не стоит на первом плане, им интереснее получать субсидирование для приобретения дорогостоящих программ и оборудования», — объясняет он.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.