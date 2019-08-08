Средняя стоимость квадратного метра в квартирах-студиях в Новосибирске за год поднялась на 18,6%, до 74,5 тыс. рублей, подсчитали специалисты сайта по подбору жилья N1.ru.

Аналитики рассчитали динамику цен на самые маленькие продающиеся квартиры, состоящие из одной комнаты. Средняя цена студии размером 25 кв. метров в июне составила 1,8 млн руб. При этом в Первомайском районе можно купить студию в среднем за 1,3 млн руб., а в центре средние расценки — около 3 млн руб. при площади объекта около 30 кв. метров.

Цены на микроквартиры размером до 20 кв. метров также выросли. Стоимость одного квадратного метра в самом маленьком жилье увеличилась на 15,7% до 70,7 тыс. руб. за 1 кв. метр. Доля микроквартир в общем объеме квартир снизилась на 1%. Сейчас микроквартиры площадью от 11 кв. метров, по оценкам N1.ru, самый малочисленный сегмент на ранке жилой недвижимости. В него входят гостинки в старых домах-общежитиях, очень маленькие студии в новых домах эконом класса и даже комнаты в квартирах, в которых установлены санузлы.

«Рост цен есть во всех сегментах жилья, в том числе и на самые маленькие квартиры на рынке. Несмотря на общий рост цен, спрос на маленькие квартиры вряд ли заметно вырастет, так как сравнительно низкие ставки по ипотеке и высокие темпы строительства жилья во всех сегментах в последние годы сделали доступными для большинства новосибирцев более комфортные по площади квартиры», — замечает руководитель пресс-службы сайта N1.ru Анастасия Гринева.

По данным N1.ru, доля предложений о продаже студий в общем объеме объявлений о продаже жилья за год выросла с 10% до 11%. В разрезе районов сокращение доли есть только в Кировском и Первомайском районах, а в остальных она либо выросла, либо не изменилась.

Максимальная доля микроквартир по-прежнему находится в Первомайском районе, но ежегодно она сокращается. Так, за два года снижение составило 14%. Сейчас доля такого жилья в этом районе составляет 39%. Рост доли за этот период оказался максимальным лишь в Ленинском районе — до 14%.

Напомним, «Континент Сибирь» не так давно уже раскрывал тему смены предпочтений покупателей жилья. Эксперты отметили спад интереса к малым площадям и спальным районам, хотя еще год назад ситуация была совсем иной.

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