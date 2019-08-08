Новосибирский государственный университет (НГУ) разместил на сайте государственных закупок лот на «Оказание услуг по техническому обеспечению праздничного концерта, посвященного юбилею НГУ», стоимость закупки составляет 499 988,69 рублей.

По информации сайта госзакупок, для праздничного концерта к 60-летнему юбилею НГУ исполнитель обязан поставить для концерта звуковое, световое и другое оборудование, сцену и трибуны. Стоимость закупки составляет 499 988,69 рублей.

В пресс-службе НГУ сообщили, что концертная программа юбилея получила название «Сентябрёвка», она пройдет 11 сентября с 18:00 до 22:00 на Пирогова, 2 (старый корпус НГУ). «На юбилейном концерте выступит известная группа «Несчастный случай», — сообщил корреспонденту «Континента Сибирь» представитель пресс-службы НГУ.

Он добавил, что сейчас уточняется содержание программы юбилейных мероприятий, которые будут проходить с 11 по 15 сентября.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что НГУ и «Газпромнефть» создали НОЦ по развитию технологий добычи нефти и газа.

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