По данным агентства «Автостат.Инфо», объемы регистраций новых автомобилей премиум-брендов в Сибири за первое полугодие 2019 года выросли на 3%. Марке Lexus по итогам полугодия удалось обогнать по количеству регистраций такие бренды, как Mazda, UAZ, Mitsubishi, Datsun и впервые выйти на 10-ое место в общем рейтинге.

В некоторых регионах СФО итоги для марки оказались еще лучше — например, в Томской и Новосибирской областях марка заняла 9-ое место. Такая ситуация характерна только для Сибири: в целом по России, бренд лишь 17-ый в списке, при этом уступает Mercedes-Benz и BMW. Количественно больше всего “Лексусов” было зарегистрировано в Иркутске. Львиная доля (42%) от общего объема пришлась на модель RX, за которым следует LX (24%) и NX (22%). Все 3 модели вошли в ТОП-5 самых продаваемых на рынке в премиум-сегменте. Неплохой старт взял и новый ES (+157%).

На второй строчке оказался немецкий бренд BMW, объемы регистраций которого увеличилась на четверть. В модельной линейке марки самыми продаваемыми оказались внедорожники Х5 и Х3. Новая «трешка» тоже отличилась с точки зрения интереса аудитории и динамики прироста регистраций (+80%), однако в отличие от Европы, где она является одной из самых популярных моделей BMW, в Сибири на нее приходится лишь 10% всех продаж. Больше всего автомобилей баварской марки было продано в Новосибирске.

Замыкает ТОП-3 немецкий Mercedes-Benz, упавший по объемам в Сибири на 9%. Пятая часть всех продаж пришлась на модель GLE, за которой следуют Е-Класс (17%) и С-Класс (14%). Хуже всего ситуация оказалась с S-классом — его объемы регистраций упали в 2 раза. Марке есть, к чему стремиться в Сибири — в целом по России, по данным АЕБ, она занимает первое место в своем сегменте.

Лишь на четвертой позиции в общем рейтинге оказался немецкий бренд Audi, объемы регистрации которого упали на 1,6%. Две трети всех продаж марки пришлись на три внедорожника — Q3, Q5 и Q7. В то же время драматично сократились объемы у модели А6 — на целых 69%.

Замыкает ТОП-5 британский Land Rover, количество регистраций автомобилей которого сократилось на 16,8%. Наиболее популярными моделями бренда стали Range Rover и Range Rover Sport, на которые в сумме пришлось 40% всех продаж.

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