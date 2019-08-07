Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» на территории опережающего социально-экономического развития «Линево». Объем инвестиций составит более 150 млн рублей. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

«Масштабный инвестиционный проект «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития «Линево» в Новосибирской области. Соответствующее распоряжение № 166-р подписал Андрей Травников», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Согласно распоряжению Андрея Травникова, администрации рабочего поселка Линево рекомендуется предоставить земельный участок площадью порядка 15,8 тысяч кв. м. для размещения завода по производству солей и редкоземельных металлов ООО «ПК «Лантан». Срок реализации проекта составляет 7 лет. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Объем инвестиций составит более 150 млн рублей, будет создано 32 рабочих места.

Напомним, в ноябре 2018 года «Континент Сибирь» сообщил, что совет по инвестициям Новосибирской области поддержал проект строительства завода по производству солей редких и редкоземельных металлов в Линёво.

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