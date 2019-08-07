Основатель и собственник новосибирского универмага LUKSE Ольга Гребенюк прокомментировала исковое заявление временной администрации «Татфондбанка».
Напомним, что временная администрация «Татфондбанка» в конце июля 2019 года подала иск о банкротстве индивидуального предпринимателя Ольги Гребенюк. Суд не принял дело к рассмотрению. Сумма исковых требований составляет 1,65 млн рублей.
«Временная администрация таким образом оспаривает операцию закрытия счета, которую я осуществила до даты отзыва лицензии банка», — пояснила в комментарии «Континенту Сибирь» Ольга Гребенюк. В настоящее время исковое заявление не принято судом к рассмотрению. Заседание суда по иску «Татфондбанка» состоится 22 августа.
Ольга Гребенюк и ее муж Тимур Саттаров являются владельцами fashion-ритейлера SATICO Group (наиболее известные бренды — Marmalato и Sugarelle), универмага LUKSE, компании-застройщика ЖК «Монблан», фитнес-клуба «World Class Новосибирск». Также ранее Тимур Саттаров приобрел здание бывшего «Тойота Центра Новосибирск» на улице Фрунзе и бывшего салона Ford-Mazda на Немировича-Данченко. По предварительным данным участников рынка, эти автосалоны могут быть снесены, а на их месте построены жилые комплексы. Среди других проектов бизнесмена — центр экстремальных видов спорта, который планируется построить на территории военного городка.
«Я считаю заявленные банком требования необоснованными, так как процедура закрытия счета была осуществлена в полном соответствии с действующим законодательством и договором банковского обслуживания. Это подтверждается и достаточно обширной судебной практикой: суды неоднократно отклоняли подобные иски временных администраций банков к вкладчикам, которые выводили свои средства со счетов банков до отзыва их лицензий, — отметила Ольга Гребенюк. — Отдельно отмечу, что в рассматриваемом случае временная администрация «Татфондбанка» для оспаривания закрытия счета избрала форму подачи иска о банкротстве. Расцениваю это как попытку публичного давления на ответчика. Эта форма тем более сомнительна, что сумма исковых требований — существенно меньше масштабов моего бизнеса, который продолжает успешно функционировать и развиваться».
Напомним, что новосибирский офис «Татфондбанка» был запущен в июне 2014 года. В марте 2017 года банк был лишен лицензии ЦБ. Функции временной администрации по управлению банком были возложены на Агентство по страхованию вкладов.
«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.