Команда новосибирского разработчика JAVA влилась в Huawei

Сотрудники новосибирской компании «Эксельсиор», разработчика собственной компиляции JAVA, сообщили о том, что команда теперь работает в составе Huawei. По словам специалистов, компания теперь называется Excelsior at Huawei и располагается Новосибирского исследовательского центра китайской компании.

О переходе разработчиков «Эксельсиор» в компанию Huawei сообщили сразу несколько сотрудников новосибирской компании в своих аккаунтах в Twitter. По словам одного из создателей комплекса решений Excelsior JET Никиты Липского, изменения в компании произошли еще в середине мая текущего года. Новое предприятие Excelsior at Huawei располагается в здании Новосибирского института программных систем. «В Huawei проводят передовые исследования по нашей теме, а еще у них есть реальные задачи, где эти технологии применять. Участвовать в этом — очень круто», — написал в своем Twitter-аккаунте инженер-разработчик «Эксельсиора» Иван Углянский.

Как именно произошло слияние новосибирского «Эксельсиора» с Huawei, была ли это покупка сибирской компании или смена места работы коллектива, разработчики не сообщают. В офисе «Эксельсиора» корреспонденту «Континента Сибирь» заявили, что не комментируют эту информацию, не подтвердив, но и не опровергнув ее. Сайты «Эксельсиора» также не открываются. Дозвониться до пресс-службы российского офиса Huawei «КС» не удалось.

Новосибирская компания «Эксельсиор» уже 18 лет занималась разработкой собственной JVM. В середине мая стало известно, что команда прекратила работу над Excelsior JET, который пользователи «Хабра» назвали «единственным работающим AOT-компилятором». В своем сообщении Иван Углянский упоминает, что детали по поводу судьбы разработки Excelsior JET сейчас не разглашаются и, возможно, станут известны позже.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.