Команда новосибирского разработчика JAVA влилась в Huawei

Сотрудники новосибирской компании «Эксельсиор», разработчика собственной компиляции JAVA, сообщили о том, что команда теперь работает в составе Huawei. По словам специалистов, компания теперь называется Excelsior at Huawei и располагается Новосибирского исследовательского центра китайской компании.
О переходе разработчиков «Эксельсиор» в компанию Huawei сообщили сразу несколько сотрудников новосибирской компании в своих аккаунтах в Twitter. По словам одного из создателей комплекса решений Excelsior JET Никиты Липского, изменения в компании произошли еще в середине мая текущего года. Новое предприятие Excelsior at Huawei располагается в здании Новосибирского института программных систем. «В Huawei проводят передовые исследования по нашей теме, а еще у них есть реальные задачи, где эти технологии применять. Участвовать в этом — очень круто», — написал в своем Twitter-аккаунте инженер-разработчик «Эксельсиора» Иван Углянский.
Как именно произошло слияние новосибирского «Эксельсиора» с Huawei, была ли это покупка сибирской компании или смена места работы коллектива, разработчики не сообщают. В офисе «Эксельсиора» корреспонденту «Континента Сибирь» заявили, что не комментируют эту информацию, не подтвердив, но и не опровергнув ее. Сайты «Эксельсиора» также не открываются. Дозвониться до пресс-службы российского офиса Huawei «КС» не удалось.
Новосибирская компания «Эксельсиор» уже 18 лет занималась разработкой собственной JVM. В середине мая стало известно, что команда прекратила работу над Excelsior JET, который пользователи «Хабра» назвали «единственным работающим AOT-компилятором». В своем сообщении Иван Углянский упоминает, что детали по поводу судьбы разработки Excelsior JET сейчас не разглашаются и, возможно, станут известны позже.