В новосибирском Академгородке планируется построить многофункциональный центр коллективного пользования по изучению минералообразующих систем и технических кристаллов. Информация об этом 7 августа появилась на сайте СО РАН.
«Сейчас мы ведём серьёзную работу по формированию госпрограммы, которая предусматривала бы проведение в масштабном объёме региональных и тематических геологических работ по твёрдым полезным ископаемым. На территории Академгородка мы планируем построить многофункциональный центр коллективного пользования по изучению минералообразующих систем и технических кристаллов», — цитирует пресс-служба СО РАН слова академика Николая Похиленко.
Академик также отметил, что для углеводородов государственная программа по проведению масштабных геологических работ есть, а для твёрдых ископаемых эти работы практически полностью прекращены с начала 1990-ых годов.
Ранее «Континент Сибирь сообщил, что в рамках реализации проекта синхротрона «СКИФ» планируется построить ресторанно-гостиничный комплекс.