В новосибирском Академгородке планируется построить многофункциональный центр коллективного пользования по изучению минералообразующих систем и технических кристаллов. Информация об этом 7 августа появилась на сайте СО РАН.

«Сейчас мы ведём серьёзную работу по формированию госпрограммы, которая предусматривала бы проведение в масштабном объёме региональных и тематических геологических работ по твёрдым полезным ископаемым. На территории Академгородка мы планируем построить многофункциональный центр коллективного пользования по изучению минералообразующих систем и технических кристаллов», — цитирует пресс-служба СО РАН слова академика Николая Похиленко.

Академик также отметил, что для углеводородов государственная программа по проведению масштабных геологических работ есть, а для твёрдых ископаемых эти работы практически полностью прекращены с начала 1990-ых годов.

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