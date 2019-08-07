Военный следственный отдел СК РФ по Красноярскому гарнизону возбудил уголовное дело из-за произошедшего ЧП на складе боеприпасов у поселка Каменка в Ачинском районе.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, дело возбуждено по части второй ст. 349 УК РФ (Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальный срок наказания по ней – 5 лет тюрьмы. По данным следствия, во время погрузки боеприпасов в войсковой части по неустановленной пока причине произошел пожар. Его попытались тушить, однако снаряды начали взрываться. По предварительным данным, один человек погиб, еще 8 получили травмы. Сейчас место происшествия разминируется, после чего здесь продолжится расследование.

По информации пресс-службы правительства Красноярского края, накануне эвакуированным ранее из-за ЧП жителям Ачинского района разрешили вернуться в дома. Исключение составляют люди, проживающие в самом поселке Каменка и военном городке. Сейчас взрывы, по данным властей, прекратились. Кроме того, сняты все ограничения по движению на федеральной и региональной трассах. Федеральная дорога Р-255 «Сибирь» и автодорога Ачинск-Назарово полностью открыты для всех видов транспорта. Также открыто движение поездов Москва-Абакан по прямой железнодорожной ветке Ачинск-Абакан.

Напомним, пожар, который привел к взрывам артиллерийских боеприпасов, произошел в войсковой части у поселка Каменка Ачинского района Красноярского края в минувший понедельник. Горели две площадки, на которых в общей сложности находилось около 40 тыс. боеприпасов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра. Взрывной волной выбило окна в жилых домах. Разлет осколков от взрывающихся снарядов достигал 15 км.

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