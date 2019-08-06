НОВАТ вошел в тройку самых богатых гостеатров страны

Новосибирский театр оперы и балета вошел в тройку самых богатых государственных театров страны, составленный Forbes. По размеру общего дохода он опередил МХАТ и театр имени Вахтангова.

Рейтинг самых богатых театров страны, находящихся в федеральном подчинении министерства культуры РФ, во вторник опубликовал Forbes. В список вошли 24 культурных учреждения, 20 из которых сформировали рейтинг. . По данным издания, в минувшем году театры минкульта получили в общей сложности 28,8 млрд рублей. Из этих средств 17,1 млрд рублей составили федеральные субсидии и 187,4 млн рублей – вложения из бюджетных источников регионального уровня. 10 млрд рублей федеральные театры заработали на спектаклях и гастролях, 1,1 млрд рублей добавили спонсоры, еще 313 млн рублей принесла им предпринимательская деятельность.

Первое место рейтинга занимает московский Большой театр России, чей годовой доход составил 8,6 млрд рублей. Доля бюджетного финансирования при этом составила 57%. На втором месте – Мариинский театр в Санкт-Петербурге с годовым доходом в размере 6,8 млрд рублей. Доля бюджетного финансирования – 55,5%. Новосибирский театр оперы и балета занял третье место. Годовой доход учреждения составил 1,9 млрд рублей, при этом доля госфинансирования театра – 80,3%. Это одна из самых значительных цифр среди всего списка, по размерам бюджетного финансирования из 20 участников рейтинга НОВАТ уступает только филиалу Мариинского театра в Республике Северная Осетия – Алании (84,5%). Помощь благотворителей и спонсоров принесла новосибирскому театру в минувшем году один миллион рублей. Кроме НОВАТа, из региональных театров в рейтинг также вошли Екатеринбургский театр оперы и балета (доход 677,6 млн рублей) и театр драмы имени Волкова в Ярославле. Остальные участники рейтинга либо находятся в Москве и Санкт-Петербурге, либо являются их филиалами. Замыкает список московская «Студия театрального искусства», чей годовой доход оценен в 205, 3 млн рублей.

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