Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на выездном совещании проконтролировал ход реконструкции перинатального центра Новосибирской области. Работа идет с опережением графика, поэтому возможно сдать объект раньше срока – в середине 2021 года. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе правительства региона.

В совещании помимо губернатора приняли участие министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт и генеральный директор ЗАО «Бердский строительный трест» (БСТ) Александр Воронин.

«Самая главная задача сегодня — закрыть тепловой контур здания, подвести коммуникации: отопление, канализацию, водопровод. Чтобы продолжить в зимний период внутренние работы», — процитировали в пресс-службе правительства Андрея Травникова. Ему также доложили, что тепловой контур объекта планируют закрыть уже к концу августа, в сентябре строители будут готовы пустить в объект тепло, подключить его к канализационным и водопроводным сетям.

По информации пресс-службы правительства, сейчас на строительной площадке перинатального центра находятся 200 строителей, работа идет в две смены, уже установлено 85% окон и 75% межкомнатных перегородок, рабочие делают стяжку пола и штукатурят стены. Также подрядчик в ближайшее время проведет работы по благоустройству территорий — взамен деревьев, вырубленных на участке под строительство теплотрассы, у здания областного перинатального центра будет высажена липовая аллея.

«БСТ — надежная подрядная организация. Мы с ними построили много объектов и привыкли, что компания всегда идет с опережением графика. Конечно, после завершения основного объема работ этого года, после закрытия теплового контура здания будет возможность уточнить сроки. И, думаю, что это будет срок на приближение. Проект понятен, обозначенные сроки реальны, в 2021 году перинатальный центр будет введен в эксплуатацию», — приводит пресс-служба регионального правительства слова Андрея Травникова.

Губернатор подчеркнул, что новые площади, новое оборудование позволят «разгрузить» ныне существующие отделения, работающие в стеснённых условиях в течение последних пяти лет, переформатировать работу всего больничного комплекса и сделать её более эффективной. Завершение строительства перинатального центра, предназначенного для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению, — одно из приоритетных направлений работы губернатора и правительства Новосибирской области.

Напомним, с компанией «Бердский строительный трест» 28 мая 2019 года был заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству объекта на сумму 499 млн рублей. Средства выделены из областного и федерального бюджетов.

Всего Новосибирская область получит более 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение перинатального центра. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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