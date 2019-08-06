Росстат подвел итоги полугодия в строительной сфере и для Сибири они оказались достаточно оптимистичными. Так, Сибирский федеральный округ занял первое место в России по приросту объема выполненных строительных работ. За прошедший год этот показатель увеличился в Сибири на 2,7%, в среднем по России – всего на 0,1%.

Рост зафиксирован в восьми регионах округа, сокращение отмечается лишь в Красноярском крае и Новосибирской области.

На территории Сибири с января по июнь, по данным Росстата, было введено 2,4 млн кв.м. жилья, что на 6% меньше, чем в первую половину 2018 года. По этому показателю среди других федеральных округов СФО занимает 5 место (по России прирост на 3,7%). Рост объемов сданного в эксплуатацию жилья отметили в пяти регионах – Республике Тыва, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях. Сокращение ввода жилья более чем в два раза зафиксировано в Томской области и Республике Алтай.

В первом полугодии 2019 года цены на строительную продукцию в Сибирском федеральном округе выросли на 8,3%, по России – на 7,4%. По темпам роста лидируют Республика Тыва (на 17%) и Омская область (на 3%). В целом по стране в семи субъектах Российской Федерации, включая Томскую область, цены незначительно снизились.

Цены на первичном рынке жилья в среднем по Сибирскому федеральному округу составили 50,6 тыс. рублей за квадратный метр общей площади (по России 61,6 тысячи рублей). На вторичном рынке жилья в среднем по округу цены составили 49,9 тысячи рублей за квадратный метр общей площади (по России 57,3 тыс. рублей). За текущее полугодие цены в округе увеличились в среднем на 5,7%, что больше, чем в среднем по стране на 4,2%.

Свою статистику цен на недвижимость подвел и портал «Авито». Самый большой в Сибири рост цен за последний год, по их оценке, наблюдался в Кемеровской области, где цена метра подскочила сразу на 22%, до 39,8 тыс. рублей. При этом жилье в Кузбассе по-прежнему остается одним из самых дешевых. В Алтайском крае, который отстает от угольного региона по уровню доходов, цена квадратного метра в новостройках выросла за этот период на 9,37% и составила 44,8 тыс. рублей. Иркутская область и Красноярский край показали примерно одинаковый годовой прирост – 12,51% и 12,19% соответственно. В новом доме Иркутска квартиру можно купить по 47,8 тыс. рублей за кв.м, а в Красноярске – по 46 тыс.

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