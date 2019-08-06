Центральный районный суд Новосибирска продлил арест экс-директора клиники им. Мешалкина Александра Караськова до 19 ноября. Об этом 6 августа корреспонденту «Континента Сибирь» сообщил представитель суда.

«Срок содержания под стражей Александра Караськова продлен до 19 ноября», — сообщила представитель суда.

Ранее, 28 июня Новосибирский областной суд отказался изменить меру пресечения Александру Караськову на домашний арест. Также 1 августа Центральный районный суд Новосибирска на 3,5 месяца продлил заключение Ирине Бойцовой, супруге экс-директора клиники им. Мешалкина Александра Караськова.

Напомним, что Александр Караськов, его супруга, а также его бывший заместитель Евгений Покушалов проходят по делу о хищении средств в размере более 1,3 млрд рублей.

5 июня Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для Ирины Бойцовой, она была отправлена в СИЗО на 2 месяца, а 11 июня суд принял решение о заключении под стражу также на 2 месяца Александра Караськова. Евгений Покушалов находится под домашним арестом до 19 августа.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.