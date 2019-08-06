Братский лицей №2 получил сертификат, подтверждающий, что учебное заведение стало базовой школой Российской академии наук (РАН). Первый открытый урок в лицее ученые Сибирского отделения РАН проведут в начале сентября. Информация об этом 5 июля появилась на сайте СО РАН.

«В проекте Российской академии наук разработано 6 моделей базовых школ. Лицей №2, как образовательное учреждение с физико-математическим уклоном и ранее отмеченное в рейтинге ТОП-200, как лучшая IT-школа, будет работать, как профильная, в инженерно-технологическом направлении», — сообщается на сайте СО РАН.

Учащиеся лицея получат возможность подготовиться к получению профессии в нескольких высокотехнологичных областях науки. 2 сентября 2019 года состоится первый открытый урок для десятых классов под руководством ученых СО РАН.

Напомним, что на заседании комиссии Российской академии наук по научно-организационной поддержке 31 мая был утвержден список базовых школ РАН, а также их координаторы. В список вошли пять образовательных учреждений Новосибирской области.

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