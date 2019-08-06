Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ приняла решение поднять тариф на теплоснабжение в Новосибирске почти до 7,3%, из которых только 4,1% тарифа (54 рубля) относятся к пожеланиям Сибирской генерирующей компании (СГК). Эти деньги будут использоваться компанией для ремонта теплосети города, которая сейчас сильно изношена. Об этом 6 августа журналистам на пресс-конференции сообщила директор по тарифообразованию СГК Екатерина Касогова.

«ФАС приняла решение повысить тарифы по теплоснабжению в Новосибирске на 7,3%, из которых 3,2% — это требования регулирующего органа (департамента по тарифам), а 4,1% тарифа, то есть 54 рубля (за гигакаллорию) – это наш фактор, СГК его признает. Это те средства, которые необходимы для базового ремонта теплосетей Новосибирска. СГК приписывают требования повысить тариф до 8,9% или даже 9,1%, такое мы видели в разных источниках. Подчеркиваю, что это не так, и все остальные значения, кроме разницы между 7,3% и 3,2% — это точно не наши цифры», — отметила директор по тарифообразованию СГК.

По словам Екатерины Касоговой, если тариф, который запрашивает СГК, будет принят в этом году, то в следующем стоимость услуг энергоснабжения не будет подвержена резким изменениям. «Если тариф устоит, тогда компания получит на 200 млн рублей в год больше, чем сейчас, общая сумма тарифа в год составит более 600 млн рублей, тогда и перекладка сетей в городе будет проходить в достаточном объеме», — рассказала Екатерина Касогова.

Она добавила, что сейчас ситуация с обновлением труб теплоснабжения в городах России в целом непростая. По ее словам, для того, чтобы сети любого города находились в рабочем состоянии, то каждый год нужно менять 3,3% труб, долговечность которых составляет в среднем около 30 лет. «Сейчас в нашей стране объем перекладки 1-2%, а в Новосибирске и того меньше», — отметила Екатерина Касогова.

Напомним, 15 июля стало известно, что ФАС РФ постановила повысить стоимость теплоснабжения с 1290 до 1384 рублей за одну Гкал, т.е на 94 рубля (7,28%).

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