Омская область будет поставлять масло в Китай по железной дороге

Омский маслоэкстракционный завод, входящий в состав ГК «Благо», 10 августа отправит в Китай первый контейнерный поезд с нерафинированным рапсовым маслом. Вес партии – около 2 т.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, отправляющийся в Китай состав содержит 88 контейнеров с рапсовым маслом, весом 1,9 т в инновационной упаковке «Флекситанк Европак». Прогнозируемое время доставки до Находки – 10 суток, там масло перегрузят на фидерное судно, которое повезет его в китайский Чунцин. Это будет первый экспорт масла из Омска в Китай по железной дороге, ранее продукция поставлялась через Новосибирск автотранспортом, что увеличивало конечную стоимость продукта. В дальнейшем завод, кроме рапсового масла, планирует экспортировать в КНР подсолнечное. По данным омских властей, Китай потребляет порядка 800 тыс. т рапсового масла в год. По потреблению в этой стране рапсовое масло занимает второе место – около 15%, на первом месте находится соевое масло – примерно 50%.

ГК «Благо» из Санкт-Петербурга купила омский маслоэкстракционный завод, до этого принадлежавший ГК «Юг Сибири» (ООО «Продэкс-Омск») в августе 2018 года. Производственный комплекс ГК «Благо» включает шесть производственных площадок, в том числе маслоэкстракционные заводы Бийска и Барнаула, мощностью около 450 тыс. т продукции в год. Напомним, в конце июля омский губернатор Александр Бурков заявил о необходимости наладить поставки продукции регионального АПК на рынок Азии без посредников, напрямую. Кроме железнодорожного транспорта, Омская область планирует использовать водный, к примеру, поставляя по Иртышу, через Ямал, зерно баржами в Японию.

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