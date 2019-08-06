Лесные пожары в Сибири
Помогающий тушить пожары в тайге красноярский аэропорт пытаются обанкротить
S7 Airlines запустила программу по восполнению потерь от лесных пожаров в Сибири
Министерство лесного хозяйства Красноярского края попало под уголовное дело в связи с бушующими пожарами...
На тушение лесных пожаров в Сибири правительство РФ выделит около 3 млрд рублей из...
Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить при помощи самолетов МЧС
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо написал в Instagram о лесных пожарах в Сибири
Новосибирский депутат призывает руководство Заксобрания «не теряя ни часа» подключиться к борьбе с лесными...
Дмитрий Медведев: «Каждый губернатор должен взять ситуацию с лесными пожарами под личный контроль»
Авиацию МЧС могут подключить к тушению лесных пожаров в Красноярском крае
Лесные пожары в Сибири бушуют на площади, превышающей 1,6 млн га
Метеоусловия в Новосибирске в ближайшие выходные могут улучшиться
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Помогающий тушить пожары в тайге красноярский аэропорт пытаются обанкротить
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Александр Усс проведет совещание в Ачинском районе по ликвидации последствий взрыва склада с боеприпасами
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Евгений Ким возглавил Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области
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Названы инвесторы, получившие самую большую поддержку из бюджета Новосибирской области
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Районные больницы Новосибирской области получили 8 новых машин скорой помощи
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ООО «Сибэнергоуголь» вложит 173 млн рублей в развитие производства в Кузбассе в 2019 году
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В трех регионах СФО начало работать добровольное страхование жилья от ЧС
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В 1 полугодии 2019 года в Сибири было продано два новых Rolls-Royce и Ferrari