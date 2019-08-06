Лесные пожары в Сибири

Помогающий тушить пожары в тайге красноярский аэропорт пытаются обанкротить

Новости
Александр Корнев
 
Управление вневедомственной охраны министерства транспорта РФ потребовало банкротства работающего в Красноярском крае аэропорта «Шушенское», обслуживающего воздушные судна авиационной охраны лесов. Иск подан в арбитражный суд Новосибирской области, сумма исковых требований превышает миллион рублей. Дата рассмотрения...
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S7 Airlines запустила программу по восполнению потерь лесов в Сибири от пожаров

S7 Airlines запустила программу по восполнению потерь от лесных пожаров в Сибири

Бизнес
Павел Процюк
 
S7 Airlines временно возвращает свое историческое название «Авиакомпания «Сибирь» и запускает инициативу по восполнению потерь лесного массива, утраченного при пожарах в Сибири. Об этом...
Министерство лесного хозяйства Красноярского края попало под уголовное дело в связи с бушующими пожарами в регионе

Министерство лесного хозяйства Красноярского края попало под уголовное дело в связи с бушующими пожарами...

Новости
Ольга Щетинкина
 
Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства возбуждено уголовное дело по признакам халатности. По предварительной версии...
На тушение пожаров в Сибири правительство РФ выделит около 3 млрд рублей из резервного фонда

На тушение лесных пожаров в Сибири правительство РФ выделит около 3 млрд рублей из...

Новости
Ольга Щетинкина
 
Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел в Красноярске оперативное совещание по вопросам ликвидации лесных пожаров на территории Сибирского федерального округа. По информации пресс-службы правительства РФ,...
Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить при помощи самолетов МЧС

Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить при помощи самолетов МЧС

Новости
Ольга Щетинкина
 
Самолет Бе-200 МЧС России сегодня, 31 июля, совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанский район Красноярского края. Было сделано три слива воды...
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо написал в Instagram о лесных пожарах в Сибири

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо написал в Instagram о лесных пожарах в Сибири

Новости
Ольга Щетинкина
 
Страшные пожары, уничтожающие леса в Сибири, сейчас обсуждают в социальных сетях по всей России и даже за рубежом. Не остался в стороне от проблемы...

Новосибирский депутат призывает руководство Заксобрания «не теряя ни часа» подключиться к борьбе с лесными...

Власть
Елена Аникина
 
Олег Сметанин направил письмо спикеру Законодательного собрания Новосибирской области, в котором говорит, что "власть устранилась" от контроля за ситуацией с лесными пожарами в Сибири....
Дмитрий Медведев: «Каждый губернатор должен взять ситуацию с лесными пожарами под личный контроль»

Дмитрий Медведев: «Каждый губернатор должен взять ситуацию с лесными пожарами под личный контроль»

Новости
Ольга Щетинкина
 
Площадь лесных пожаров с зонами контроля в России на сегодняшний день превысила 2,7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года. Наиболее сложная...
Специализированные самолеты МЧС могут подключить к тушению лесных пожаров в Красноярском крае

Авиацию МЧС могут подключить к тушению лесных пожаров в Красноярском крае

Новости
Ольга Щетинкина
 
Власти Красноярского края рассматривают вопрос о целесообразности использования специализированной авиационной техники МЧС для тушения лесных пожаров. В регионе огнем охвачено около 1 млн га...
Лесные пожары в Сибири бушуют на площади, превышающей 1,6 млн га

Лесные пожары в Сибири бушуют на площади, превышающей 1,6 млн га

Новости
Ольга Щетинкина
 
Площадь лесных пожаров в Сибири растет с каждым днем. Больше всего очагов возгораний зафиксировано в Красноярском крае и Иркутской области. В основном, огонь бушует...
Метеоусловия в Новосибирске в ближайшие выходные могут улучшиться

Метеоусловия в Новосибирске в ближайшие выходные могут улучшиться

Новости
Ольга Щетинкина
 
В пятницу в Новосибирске еще сохранятся неблагоприятные погодные условия и дымка от лесных пожаров, бушующих в Красноярском крае. Но в выходные ветер должен поменяться,...
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

06 Август, Вторник
11:48 

Помогающий тушить пожары в тайге красноярский аэропорт пытаются обанкротить

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Компания «Россети Сибирь» ввела режим повышенной готовности в Красноярском крае
05 Август, Понедельник
22:47 

Александр Усс проведет совещание в Ачинском районе по ликвидации последствий взрыва склада с боеприпасами

 17:41 

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Названы инвесторы, получившие самую большую поддержку из бюджета Новосибирской области

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Районные больницы Новосибирской области получили 8 новых машин скорой помощи

 14:10 

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 12:50 

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