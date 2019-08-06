Объемы регистраций новых автомобилей в России по итогам 1 полугодия 2019 года по данным агентства «Автостат-Инфо» упали на 3,6%. В Сибири ситуация обстоит лучше: в округе было зарегистрировано почти 50 тысяч новых автомобилей, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пятая часть всех реализованных в Сибири новых автомобилей пришлась на Новосибирск, за которым следуют Красноярск, Кемерово и Омск.

Наиболее драматичным падение объемов регистрации новых автомобилей, по данным «Автостат-Инфо», среди городов Сибири оказалось в Омской области (-13,6%) и республике Алтай (-4,1%). Такие результаты примечательны и потому, что именно в Омске в 2018-2019 годы особо активно открывались дилерские центры — в городе появился третий дилер Hyundai, новый второй дилер KIA, вторые дилеры Skoda и Mercedes-Benz.

На этом фоне позитивнее всего ситуация с точки зрения регистраций в Тыве (+53%), Красноярском крае (+17,8%), Хакасии (+13,6%) и Кемеровской области (+10,8%).

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