В связи с ЧС в Ачинском районе Красноярского края компания «Россети Сибирь» направила передвижные дизельные генераторы для резервирования энергоснабжения социально значимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Энергетики «Россети Сибирь» усиливают группировку сил и средств на территории Ачинского района Красноярского края. На текущий момент для резервирования энергоснабжения социально значимых объектов в Ачинск направлены пять передвижных дизельных электрогенераторов общей мощностью 600 кВт. Кроме того, энергетиками «Россети Сибирь» организован учащённый мониторинг оперативной обстановки в районе.

На территории Красноярского края энергетиками «Россети Сибирь» введён режим повышенной готовности в связи с пожаром и взрывами в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

На текущий момент, как отмечают в пресс-службе компании, ограничений электроснабжения на сетях «Россети Сибирь» нет, все потребители запитаны.

Органами власти и ГУ МЧС в Красноярском крае организована эвакуация населения, проживающего в радиусе 20 км от с. Каменка Ачинского района. Как ранее писал «Континент Сибирь», в Ачинский район 5 августа вечером вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова для организации оперативной ликвидации возгорания склада. В Ачинск также отправился первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

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