Топ-менеджер ГК «Альт-Парк», официально представляющей в Новосибирске бренды Skoda, KIA, Geely и Porsche, Алексей Басаев объявил об уходе из группы компаний.

«1 августа был мой последний рабочий день в дилерском центре KIA «Мегапарк»», — пояснил в своих аккаунтах в соцсетях Алексей Басаев. Свое решение он связал с переездом в Москву. Также он отметил, что не планирует работать в сфере автобизнеса.

Напомним, что Алексей Басаев возглавлял дилерский центр Skoda ГК «Альт-Парк» с 2014 года по 2019 год. За время его работы дилерский центр не раз становился лауреатом многочисленных премий со стороны дистрибьютора марки. В частности по итогам 2017 года он занял 1 место сразу в трех номинациях: продажи новых автомобилей в регионе «Сибирь — Дальний Восток»; продажи автомобилей с пробегом в регионе «Сибирь — Дальний Восток»; послепродажное обслуживание в регионе «Сибирь — Дальний Восток». Также лауреатами многочисленных наград становились сотрудники дилерского центра. В 2018 году на базе дилерского центра Skoda в Новосибирске начала работу академия ассоциации «Российские автодилеры».

По данным АЕБ, по итогам 1 полугодия 2019 года наибольшая доля всех продаж Skoda в Сибири — треть — приходилась на Новосибирск, где марку официально представляет «Альт-Парк» и «Автомир». В целом по Новосибирской области марка занимает 6-ое место по продажам новых автомобилей среди всех автобрендов, что выше, чем в среднем по Сибири.

В сентябре 2018 года Алексей Басаев параллельно возглавил дилерский центр KIA компании «МегаПарк» в ситуации, когда у марки появился третий официальный дилер в Новосибирске. В своем посте в Facebook Алексей Басаев отметил, что за год дилерский центр KIA увеличил продажи новых автомобилей на 22%, а прирост автомобилей на текущий ремонт составил 45%. Напомним, что на сегодня KIA, по данным «Автостат-Инфо» занимает третье место по продажам в Новосибирске после Lada и Hyundai.

Помимо работы со Skoda и KIA Алексей Басаев курировал новый дилерский центр Geely («ГрейтПарк»), а также ранее развивал направление FIAT Professional в составе группы компаний.

До прихода в «Альт-Парк» Алексей Басаев работал в группе компаний «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой и группе компаний «МАКС Моторс» Владимира Сафронова, где в частности занимался запуском с нуля направления Ford, включая открытие полнофункционального дилерского центра марки на улице Немировича-Данченко в Новосибирске.

Исполнять обязанности руководителя дилерского центра KIA после ухода Алексея Басаева стал генеральный директор и совладелец ГК «Альт-Парк» Дмитрий Новиков. Управляющим директором Skoda ГК «Альт-Парк» с 1 июля является Константин Погорелый, ранее занимавший позицию технического директора дилерского центра чешской марки.

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