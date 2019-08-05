Новосибирское отделение Сбербанка и группа компаний «Стрижи» подписали очередное кредитное соглашение о финансировании нового проекта. Проектное финансирование получила вторая очередь ЖК «Онега». Сумма сделки достигла 2,5 млрд рублей – это крупнейшее в истории соглашение со счетами эскроу в регионе.

«Данный проект стал самым крупным за всю историю нашего сотрудничества с ГК «Стрижи» и крупнейшим со счетами эскроу в Новосибирской области. Ранее была первая очередь «Онеги» и «Солнечные часы». Мы рады, что даем застройщикам возможность развиваться, строить, а жителям – получать новое комфортное жилье. Сбербанк готов и далее оказывать поддержку в рамках проектного финансирования», – сообщил управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Игорь Безматерных.

Это уже третий совместный проект «Стрижей» и Сбербанка, реализуемый по новым правилам. Вторая очередь ЖК «Онега» состоит из 11 жилых домов общей площадью 50 тыс. кв. метров. Общий объем финансирования составит порядка 2,5 млрд рублей.



На сегодня Сбербанком в Новосибирске выделено проектное финансирование для 7 проектов. По данным на 1 августа, на территории региона открыто 414 эскроу-счетов на сумму более 900 млн руб.

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