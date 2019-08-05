Угледобывающая компания ООО «Сибэнергоуголь» и правительство Кемеровской области подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве, согласно которому компания планирует вложить 173 млн рублей в развитие производства в регионе в 2019 году. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.

Подписи в документе поставили первый заместитель губернатора Кемеровской области Вячеслав Телегин и генеральный директор ООО «Сибэнергоуголь» Игорь Доденко.

ООО «Сибэнергоуголь» планирует в 2019 году сохранить уровень добычи угля в объеме 1,5 млн тонн. В развитие производства руководство компании намерено вложить 173 млн рублей (2018 году было вложено 110 млн рублей), на создание безопасных условий труда — 11,8 млн рублей (11,7 млн рублей – в 2018 году), на социальную защиту трудящихся и пенсионеров — 5,8 млн рублей 6,1 млн рублей – в 2018 году).

Сегодня численность работников предприятия составляет 711 человек. При выполнении плановых технико-экономических показателей компания планирует увеличить среднюю заработную плату работников до 5 % (до 57,6 тыс. рублей). Также ООО «Сибэнергоуголь» намерено обеспечить выделение денежных средств на финансирование социально-значимых мероприятий Кузбасса.

ООО «Сибэнергоуголь» – одно из крупнейших угледобывающих пред­приятий юга Кузбасса. Добыча антрацита и каменного угля марки «Т» осуществляется открытым способом с 2009 года.

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