В трех регионах СФО, выбранных в качестве пилотных, начал работать вступивший в силу федеральный закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

Сам закон в начале августа 2018 года подписал президент России Владимир Путин, документ вступил в действие через год после подписания. Как сообщается на сайте Госдумы РФ, закон будет работать на территории 14 пилотных регионов. В Сибири в пилотные регионы включены Новосибирская и Омская области, Красноярский край.

Уточняется, что жители регионов, оформившие добровольную страховку жилья от ЧС, смогут получить компенсацию сразу из трех финансовых источников – федерального и регионального бюджетов, а также средств страховых компаний. «Тот, кто жилье не застраховал, сможет рассчитывать только на помощь государства», — говорится в сообщении на сайте Госдумы. Сумму оплаты и порядок выплаты страховки будут определять региональные власти.

Напомним, ранее в СМИ проходила информация о том, что предложение добровольного страхования жилья от ЧС будет включаться в качестве оферты в квитанции по оплате услуг ЖКХ. Предполагаемый минимальный платеж по страховке составляет 350 рублей в год.

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