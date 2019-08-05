ВТБ презентовал новый сервис подбора квартиры – VR-ипотеку. Теперь покупатель сможет прямо в офисе банка осмотреть с помощью очков виртуальной реальности понравившуюся недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Краснодаре, после чего оформить на него ипотеку. В рамках пилотного проекта представлены порядка 100 офисов банка, в том числе в Красноярске.

«Для Красноярска это уникальный проект, который призван помочь заемщикам определиться с покупкой квартиры. Отметим, что именно представленные города входят в число тех, где красноярцы приобретают недвижимость. Мы уверены, что VR-технология позволит не только увеличить количество ипотечных сделок, но и заинтересует клиентов банка, которые смогут рассмотреть приобретение недвижимости с целью инвестиций», – прокомментировала управляющий ВТБ в Красноярском крае Наталья Табаринцева.

С помощью сервиса посетители могут удаленно посмотреть квартиры в жилых комплексах у аккредитованных застройщиков ВТБ. VR-очки дают возможность оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, инфраструктуру (детские и смотровые площадки, удаленность от метро и социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат.

Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия ипотечного займа. После выбора объекта недвижимости сделку можно провести в Красноярске, не выезжая для оформления документов в другой город.

ВТБ представил новое решение с использованием технологии virtualrealityв рамках Петербургского международного экономического и Московского урбанистического форумов. С июля VR-ипотека доступна в Москве. В число регионов для старта проекта вошли Красноярский край и Республика Саха (Якутия). Пилот продлится в банке до конца сентября.

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