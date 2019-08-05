По данным аналитического агентства «Автостат.Инфо», за 6 месяцев 2019 года в Сибирском федеральном округе было реализовано более 20 новых автомобилей люксовых брендов.

Так, в 1 полугодии 2019 года нашли своих владельцев 8 автомобилей Bentley. Половина из них пришлась на внедорожник Bentayga и еще половина — на модель Continental. Напомним, что единственным официальным дилером марки в Сибири является красноярская компания «Кристалл», перешедшая в собственность Балтийского банка развития .

На втором месте в люкс-сегменте по объемам регистраций новых автомобилей в Сибири расположилась итальянская марка Lamborghini. Речь идет о трех внедорожниках Urus и одном купе Huracan.

Также своих владельцев нашли два Ferrari (модели GTC4 LUSSO и 488 GTB), два Aston Martin (V8 VANTAGE) и два Rolls-Royce (Ghost и Wraith). Также в Сибири в 1 полугодии была зарегистрирована одна новая Tesla Model Х и один внедорожник Maserati Ghibli.

На сегодня официальных дилеров Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Rolls-Royce, Maserati и Tesla в Сибири нет.

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