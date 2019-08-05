Минэкономразвития России одобрило заявки двух компаний, претендовавших на статус резидентов ТОСЭР Иркутской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, соглашения о включении в число резидентов ТОСЭР Саянска и Черемхово подписано с обществами с ограниченной ответственностью «Линия окон» и «Черемховский завод металлических конструкций».

Компания «Линия окон» представила инвестиционный проект по расширению производства пластиковых окон, алюминиевых и металлических изделий в Саянске. Предприятие создаст 15 рабочих мест. Объем инвестиций составит 5,8 млн рублей. Проект «Черемховского завода металлических конструкций» по производству строительных металлических конструкций с нанесением покрытий позволит создать 41 новое рабочее место, инвестиции составят 89 млн рублей. Запуск полного цикла производства запланирован на 2019-2021 годы.

ТОСЭР «Саянск» находится на юге Иркутской области, его резидентами являются четыре компании – агропромышленная ТК «Саянский», переработчик древесины ПУ «МДФ», производитель пластиковых емкостей «Ирпласт» и «Линия окон». В ТОСЭР «Черемхово», расположенной в 130 км от Иркутска, завод металлоконструкций станет вторым резидентом. Ранее здесь начала работать фабрика «МебельДом», планирующая реализовать проект по организации цеха по производству мебели с объемом инвестиций в 29,3 млн рублей.

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