Группа компаний «Обувь России» и интернет-компания OZON заключили партнерское соглашение, которое призвано позволить онлайн-площадке вырастить сеть выдачи заказов в Сибирском федеральном округе на несколько десятков точек, а ритейлеру — увеличить трафик в свои магазины.

По данным пресс-службы компании пункты выдачи заказов OZON открываются преимущественно в магазинах Westfalika — основного бренда «Обуви России». Сервис доступен в 71 торговой точке Сибири — в Красноярске, Барнауле, Абакане, Омске, Новосибирске, Канске, Лесосибирске, Черногорске, Минусинске и других городах. В ближайший месяц их количество увеличится до 97. Помимо Сибири партнерские пункты выдачи также открываются и на Дальнем Востоке. Всего же до конца августа в СФО и ДФО в общей совокупности их будет 127. Компании планируют увеличить это число минимум в 3,5 раза до конца 2019 года, масштабируя сеть на другие федеральные округа: Северо-Западный, Южный, Уральский, Центральный и Приволжский.

«В первом полугодии 2019 года продажи OZON в Сибирском федеральном округе выросли на 168% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — потенциал спроса здесь очень высок, а реализовать его поможет развитие “последней мили”. Благодаря партнерскому соглашению с “Обувью России” OZON сможет увеличить сеть пунктов выдачи заказов в Сибири на 42% уже до конца лета и моментально “дотянуться” до удаленных городов Сибирского ФО. Синергия офлайн- и онлайн-форматов открывает массу возможностей: по нашему опыту, трафик в магазины с пунктами самовывоза растёт в среднем на 10% и даже более», — пояснил директор по развитию инфраструктуры и сети самовывоза OZON Григорий Орлов.

Напомним, что «Обувь России» запустила проект «Пункты выдачи онлайн-заказов» в октябре 2018 года, и сегодня сотрудничает уже с пятью компаниями — крупным операторами российского логистического рынка. Всего к программе подключено более 600 торговых точек, через которые в первом полугодии выдано более 100 тыс. посылок. Партнеры платят «Обуви России» комиссию за выданные и принятые на возврат посылки, а также за каждый совершенный платеж.

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