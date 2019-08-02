Как стало известно «Континенту Сибирь», группа частных инвесторов из Казахстана планирует открыть в Новосибирске фудмолл под брендом BlaBlaBar, объединяющий несколько баров и ресторанов. Подобный проект будет реализован в Новосибирске впервые.

Ранее на этой неделе стало известно о предстоящем открытии BlaBlaBar в Екатеринбурге. Как рассказали «Континенту Сибирь» в отделе коммерческой недвижимости агентства «BAZA/Недвижимость», инвесторы из Казахстана арендовали в этом городе трехэтажное здание на улице Добролюбова площадью более 2,2 тыс. кв. м. По их словам, там планируется разместить 23 бара и два ресторана, рассчитанные на 700 посетителей. Это будет гастропроект, похожий на популярный московский фудмолл «Депо», запущенный в начале 2019 года акционерами торгового центра «Европейский» Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. Сумма вложений в проект не называется.

В агентстве добавили, что инвесторы планируют открыть такое же заведение в Новосибирске. По информации, полученной «Континентом Сибирь» от нескольких участников местного рынка HoReCa, новосибирский BlaBlaBar откроется на втором этаже делового центра «Сити-Центр» на улице Депутатской, рядом с Новосибирским театром оперы и балета. Общая площадь фудмолла составит порядка 2000 кв.м. Уточнить эту информацию в компании, управляющей деловым центром, оперативно не удалось. Руководитель казахстанского портала RestoLife.kz Рустам Татыбеков сообщил «Континенту Сибирь», что он также слышал о предстоящей экспансии рестораторов BlaBlaBar, работающего в Алматы, на сибирский рынок, однако детали проекта ему неизвестны.

Ранее «Континент Сибирь» публиковал материал о том, насколько велика вероятность появления в Новосибирске фудмоллов, подобных московскому Даниловскому рынку и проекту Depo. Местные рестораторы на тот момент ставили под сомнение перспективы такого проекта с точки зрения окупаемости.

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