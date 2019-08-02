17:04
Подтопленный второй волной паводка участок трассы «Сибирь» в Иркутской области отрыт для движения транспорта
16:06
Андрей Травников в рамках «Дня поля-2019» поставил задачи по увеличению выпуска и экспорта сельхозпродукции
16:02
На площадке ресторана Урицкий в Новосибирске откроется новое заведение итальянской кухни
16:00
Суд Новосибирска вынес приговор руководителям компании «Неоград», совершившим хищение средств дольщиков на сумму более 960 млн рублей
14:32
Новосибирский «Кудряшовский мясокомбинат» готовится купить «Сибирская аграрная группа»
13:11
Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ может выделить Хакасии 1 млрд рублей
13:04
Томские молочники потребовали банкротства «НСК Холди» Николая Скороходова
13:02
Новосибирск поднялся на 4 позиции в рейтинге лучших студенческих городов мира
12:29
S7 Airlines запустила программу по восполнению потерь от лесных пожаров в Сибири
12:03
Министерство лесного хозяйства Красноярского края попало под уголовное дело в связи с бушующими пожарами в регионе
11:10
Некоторые матчи Чемпионата мира по волейболу в 2022 году пройдут в Новосибирске и Кемерово
10:48
Гендиректор новосибирской компании «Сибавтобан» задолжал своим работникам более 50 млн рублей
10:03
На участке дороги «Новосибирск – Колывань – Томск» появится новый асфальт в рамках нацпроекта
Генеральный директор ООО «СИБЭКСИМА» (сибирское экспортно-импортное агентство), управляющий филиалом «Новосибирский» Банка Глобэкс с 2006 по 2014-й год
Маркетолог, руководитель проектов по развитию бизнеса
Генеральный директор ООО «СИБЭКСИМА» (сибирское экспортно-импортное агентство), управляющий филиалом «Новосибирский» Банка Глобэкс с 2006 по 2014-й год
Основатель ГК «СЛК-Моторс»
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