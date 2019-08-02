Подтопленный второй волной паводка участок трассы «Сибирь» в Иркутской области отрыт для движения транспорта

Сегодня, 2 августа, открыто реверсивное движение для всех видов транспорта по участку трассы «Сибирь» в Тулунском районе. Дорога была подтоплена в результате подъема воды в реке Ия 30 июля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, перед запуском транспорта по трассе «Сибирь» специалисты управления автомобильной магистрали «Красноярск – Иркутск» федерального дорожного агентства обследовали 4 км дороги Р-255, подвергшейся затоплению.

По словам начальника ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николая Рейнета, дорожное полотно провело под водой трое суток. Обследование технико-эксплуатационного состояния проезжей части, моста через реку Ия и других искусственных сооружений на этом участке федеральной трассы показало, что конструктивные элементы и дорожное покрытие не повреждены.

Всего на трассе «Сибирь» в Иркутской области с 30 июля ждали открытия движения по участку подтопленной автодороги в Тулуне около полутора тысяч автомобилистов.

Отметим, что по состоянию на 2 августа в 42 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными 2775 приусадебных участков, 1683 дома с населением 1847 человек, 4 социально-значимых объекта, 16 участков автомобильных дорог. Отключено электроснабжение в 8-ми населенных пунктах с населением 1736 человек. В наиболее пострадавшем от паводка Тулуне продолжает работу оперативный штаб. Превышение уровня воды до сих пор наблюдается на реке Ие. Ее уровень составляет 922 см, превышая критическую отметку в 700 см.

На территории города продолжаются аварийно-восстановительные работы и оказание адресной помощи населению по откачке воды из подвалов домов и просушке помещений тепловыми пушками. Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 3219 человек, в том числе 95 волонтеров, 940 единиц техники, из которой 6 воздушных судов, 61 плавсредство. Бортом Ми-8 МЧС России осуществляется доставка гуманитарного груза в труднодоступные населенные пункты — Уйгат, Баракшин, Аршан.

Напомним, в связи с выпадением обильных осадков и подъемом воды в реках Ия, Каторжанка, Кирей, Ока, Олха, Солзан, Тойсук и Харлахта в зону подтопления попали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, Заларинский районы Иркутской области. Наводнение задело 30 населенных пунктов, более 1800 жилых домов, около 2,5 тыс приусадебных участков, 19 участков автомобильных дорог.

Как отметил председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко во время совещания, второй паводок усложняет развернутые в области аварийно-восстановительные работы, поэтому необходимо скорректировать планы по восстановлению социальной и транспортной инфраструктуры, а также работы по капитальному ремонту жилья.

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