Детский сад №32 на улице Кошурникова, где сейчас идут ремонт и реконструкция, должен быть готов к приему воспитанников к началу сентября. Такое поручение строителям дал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе рабочей поездки в Дзержинский район. Кроме стройки детсада, градоначальник проверил, как идут обустройство «умного» сквера напротив «Молочной кухни», реконструкция «сталинки» на улице Авиастроителей и прокладка дороги в частном секторе по улице Липецкой.

Контракт на строительство нового корпуса детского сада на ул. Кошурникова 29/2 «Масстройэлит» получила в 2018 году, а разрешение на строительство – в январе. Увеличение возможностей дошкольного учреждения для приема детей до 3-х лет стало одним из результатов реализации социальной политики мэрии Новосибирска. Стоимость проекта составила 127 млн рублей, общая площадь работ — 2 тыс. 270 кв м. Погодные условия сдвинули начало работ на весну, но строители уверены, что уложатся в срок. Старый корпус, вокруг которого сейчас благоустраивают территорию должен быть открыт к началу осени — такое распоряжение дал побывавший на строительной площадке мэр Анатолий Локоть. В новом здании, сдача которого запланирована на декабрь, будет четыре группы, рассчитанные на 80 детей – ясельные группы. «Возможно, с учетом площадей мы еще откроем кратковременные группы пребывания. То есть, это те дети, которые могут приходить на два-три часа», — пояснила руководитель детсада Татьяна Геращенко. В будущем году старый корпус детсада также ждут ремонт фасада и замена окон.

Фактически новое здание уже готово, строителям осталось только завести туда инженерные коммуникации, благоустроить территорию. Представители компании рассказали главе города о сложностях, с которыми пришлось столкнуться — длительность согласований документов по подключению электричества и необходимость возведения подпорной стены высотой 5 м на месте бывших погребов для защиты близлежащего жилого дома. «Проблемы есть, и строители с ними справляются. Для Дзержинского района вопрос детских садов актуален, очередь составляет более двух тысяч детей. На всех встречах с жителями рефреномом звучит: нам нужны места в детских садах. Есть трудности и с получением новых мест, и с переводом детей из района в район. Напомню, что в этом году в Новосибирске будет открыто семь новых детских садов с ясельными группами, тема эта на постоянном контроле», — сказал мэр Анатолий Локоть.

Следующим пунктом инспекции с участием градоначальника и главы Дзержинского района Сергея Жирова стала проверка строительства сквера напротив «Молочной кухни» на улице Кошурникова,31. Вместо заброшенного участка земли, в рамках создания комфортной городской среды для горожан, будет новое место отдыха. «Здесь была муниципальная земля, зарезервированная под какую-то постройку. Детскую или спортивную площадку создать здесь, согласно действующим условиям, невозможно. Район проявил инициативу, изъял эту площадку для муниципальных нужд, теперь здесь будет сквер для отдыха. Ложится это все на бюджет, здесь нет никаких объектов, позволяющих вести предпринимательскую деятельность», — пояснил мэр Анатолий Локоть. Сквер планируют сделать «умным». По проекту он будет раздавать «городской» Wi-Fi стандарта 5G, здесь будут датчики света, «тревожные кнопки» и устройства мобильной зарядки. Компенсировать засилье технологий будут рулонный газон, обилие деревьев – рябины, черемуха и липы — и 15 скамеек для отдыха. В сквере также запланированы скульптуры в стиле русских народных сказок. Общая стоимость проекта составила 4,6 млн рублей, включая земляные работы, сдача сквера запланирована на август.

Капитальный ремонт в четырехэтажной «сталинке» по улице Авиастроителей, 2а в бывшем «Соцгородке», примыкающим к авиазаводу имени Чкалова, идет не первый год. Ранее здесь привели в порядок крышу, затем подвал, обновили инженерные коммуникации. Как выяснилось, зданию 1933 года постройки придется обновить и фасад. Жители жаловались на промерзающие швы, из-за которых зимой продувает квартиры, а летом проникает влага. Ремонт фасада, который ведет компания «Мастер-Дом-Сервис», обойдется в 6,9 млн рублей. В эту же смету войдут обновленные окна дома. «Я всегда спрашиваю, соответствует ли качество работ вашим требованиям. Потому что, пока вы не подпишете документы, мы не будем «закрывать» работы», — сказал вышедшим жильцам дома глава города. Владельцы квартир сказали, что пока претензий к работе стройкомпании у них нет. «В этом году нас по капремонту 518 домов в плане, больше половины работ уже выполнены, график соблюдается, очень важно качество. «Сталинки» — дома, построенные по прекрасным проектам, после капитального ремонта сразу становится понятно, насколько богата их архитектура», — отметил мэр Анатолий Локоть.

После многоэтажных кварталов Дзержинского района возглавляемой главой города комиссии предстояло проверить благоустройство одного из самых проблемных «уголков» — частного сектора. Между домами на улице Липецкой ведется прокладка межквартальных дорог общей площадью около 2 тыс. кв.м. Стоимость работ составит 1,2 млн рублей. Дороги требуют особого внимания, оставаясь одним из главных приоритетов градостроительной политики. Сейчас здесь, на Липецкой, укладывают щебень, год-два он будет использоваться, а затем, по мере необходимости, щебеночное основание будет покрыто асфальтовой подушкой. Как выяснилось в ходе разговора местных жителей с мэром Анатолием Локтем, дороги – лишь часть здешних проблем. «Как здесь с водой, когда идет дождь?», — спросил градоначальник. Вопрос ливневой канализации тоже требует решения, причем до наступления весны. Жители жаловались на деревянные столбы с электросетями, то и дело оставляющие дома без света, на проблему с общественным транспортом, отсутствие в доступной близости детских площадок, школ и детсадов. По словам жильцов частных домов, площадку для детей они уже присмотрели, только место это сейчас занято несанкционированными гаражами. Глава города пообещал помочь в решении вопроса. «Здесь нет многоэтажной застройки, но живут семьи, в которых много детей. Вот женщина стояла, у нее шестеро. Так что вопрос актуален, будем его решать. Сначала с детской площадкой, а потом по школе и детскому саду», — сказал мэр Анатолий Локоть.

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