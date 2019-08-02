Горняки УК «Кузбассразрезуголь» установили новый мировой рекорд по отгрузке горной массы

На Талдинском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в рамках месячника высокопроизводительного труда, посвященного Дню шахтера, установлены сразу два производственных рекорда.

Как сообщает пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь», бригада Владимира Гриченко на экскаваторе P&H-4100 XPC №184 отгрузила за месяц рекордные для этой машины 2,050 млн кубометров горной массы. Этот показатель превысил предыдущий результат почти на полмиллиона кубометров.

Как отметил директор филиала «Талдинский угольный разрез» Андрей Барашкин, достижение горняков войдет в историю не только предприятия и компании, но и угольной отрасли в целом. Никогда на данном оборудовании не добивались таких высоких показателей.

Кроме того, в этот же день на Талдинском разрезе установлен еще один рекорд. Так, бригада Андрея Зайкина на буровой установке DML LP №US 009912 за месяц пробурила почти 49 тыс погонных метров скважин, что стало самым высоким производственным результатом, достигнутым на буровой установке данной модели в компании.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что за первые шесть месяцев 2019 года на предприятиях АО «УК «Кузбассразрезуголь» добыто 22,9 млн тонн угля, в том числе 2,8 млн тонн коксующихся марок.

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