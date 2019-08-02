Андрей Травников в рамках «Дня поля-2019» поставил задачи по увеличению выпуска и экспорта сельхозпродукции

Эффективные цифровые технологии стали ключевой темой межрегионального мероприятия «День поля – 2019», организатором которого выступило правительство Новосибирской области.

Как отметил губернатор Андрей Травников, агропромышленный комплекс Новосибирской области, и всей страны, за последние десятилетия пережил разные этапы, успешно выполнив задачу по обеспечению продовольственной безопасности. На повестке новая цель – увеличение объемов производства и экспорта, повышение эффективности, для того, чтобы быть конкурентоспособным на мировых рынках. Для этого нужны не только ресурсы, но и знания, опыт. «День поля» позволяет в полной мере решать эту задачу, знакомя сельхозпроизводителей региона с передовыми практиками ведения хозяйства.

По информации пресс-службы регионального правительства, ключевой темой «Дня поля» в этом году стали эффективные цифровые технологии. В Новосибирской области число хозяйств, пользующихся ими, ежегодно растет. Например, системы точного земледелия, основанные на спутниковой навигации, сейчас уже прочно вошли в технологический процесс целого ряда хозяйств. Применение инноваций позволяет повысить урожайность и снизить себестоимость производимой продукции за счет более эффективного использования ресурсов — ГСМ, семян, средств защиты растений, удобрений. В структуре парка сельскохозяйственной техники области около 12% единиц оснащено цифровыми системами, за год этот показатель вырос на четыре процентных пункта.

Кроме того, благодаря цифровым технологиям аграрии стали быстрее получать господдержку. С начала этого года сельхозпроизводителям из консолидированного бюджета выплачено около 1,8 млрд рублей. Региональным минсельхозом совместно с департаментом информатизации разработана и с прошлого года внедрена информационная система «Господдержка агропромышленного комплекса Новосибирской области».

Внедрение системы позволило сократить более чем на месяц сроки доведения средств до сельхозпроизводителей.

Также, в 2019 году внедрен механизм подписания соглашений о предоставлении субсидий сельхозпроизводителям электронной подписью удаленно. В электронном виде заключено 862 соглашения, что составляет 86% от общего количества. За первую половину 2019 года было подано в электронном виде почти 2 тыс заявлений, из них 1743 — с электронной подписью, что составляет 90,4%, общая сумма господдержки составила около 1 млрд рублей.

В этом году впервые техника, представленная на «Дне поля», демонстрировалась в работе, поэтому участники мероприятия смогли оценить качество обработки посевов, скорость передвижения агрегатов и функциональные особенности.

Кроме техники на выставке были представлены средства защиты растений, семена перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов, хранения и переработки урожая и многое другое.

Добавим, что в рамках «Дня Поля» было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и ООО «Клаас Восток». Подписи под документом поставили губернатор Андрей Травников и заместитель гендиректора по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию компании Дирк Зеелиг. Одна из задач, которую стороны намерены решать совместно — обеспечение организаций агропромышленного комплекса Новосибирской области сельскохозяйственной техникой.

Областной праздник «День поля» отмечается более десяти лет. Впервые он был проведен в 2008 году. Сегодня «День поля» — это крупнейшая региональная демонстрационная площадка современных сельскохозяйственных технологий, селекционных достижений, передовой сельхозтехники.

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